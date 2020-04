Lukijalta: Vammaisten ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa poikkeusoloissakin!

Kriisiaikana on tuettava kaikkein heikoimpia, kuten vammaisia. Perustuslaki kieltää syrjinnän. Ketään ei saa syrjiä vamman vuoksi. Hyvä hoito ja oikeus elämään ovat ihmisoikeuksia.

Suomessa asuvalla on aina oikeus kiireelliseen hoitoon. Lait, asetukset ja YK:n vammaissopimus ovat voimassa kriisiaikanakin. Kunnat voivat lopettaa palveluita vain jos on pakko.

Poikkeusaikanakin tulee kuntien järjestää ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta välttämättömät palvelut. Kunnat eivät voi poikkeusoloissakaan keskeyttää vammaisten henkilökohtaista apua tai kuntoutus-, tulkkaus- ja apuvälinepalveluita.

Moni vammainen kuuluu riskiryhmään ja hänen on pysyttävä kotona. Vammaisille tulee turvata lisäapu kotiin.

Vammaisella on oltava oikeus henkilökohtaiseen apuun silloinkin, kun vammainen tai hänen omaisensa sairastuu. On suositeltavaa, että omainen toimii vammaisen avustajana poikkeusajan yli.

Vammaisten asumisyksiköissä on oltava aina tarpeeksi työntekijöitä. Tulee varautua sairaslomiin ja karanteeneihin. Asukkaiden on saatava tavata omaisiaan ja avustajiaan. He ovat tärkeitä asukkaiden mielenterveyden ja hoidon laadun seurannan vuoksi.

Moni vammainen elää omaishoitajansa avun turvin. He tarvitsevat lisätukea. Lähes kaikki menot on keskeytetty. Vammaiset ovat kotona koko päivän. Kuntien tulee järjestää lyhytaikainen hoito sitä tarvitseville.

Vammaisten kanssa työskentelevän on päästävä testiin ja jäätävä sairaslomalle pienistäkin sairauden oireista. Työntekijän tulee pysyä kotona myös silloin, kun hänen omaisensa sairastuu. Kunnan on järjestettävä tilalle sijainen.

Kunnan tulee hankkia tarpeelliset suojavälineet vammaisille, heidän omaisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville. Työntekijöiden vaihtuvuuden on oltava mahdollisimman pientä.

Poikkeusoloissakin koulujen oppilashuollon tulee toimia ja koululaisten saada tukea opintoihinsa. Koulunkäynninohjaajia ei saa lomauttaa.

Vammaisten ja heidän omaistensa on aina päästävä mukaan päätöksentekoon.

Selviämme, kun noudatamme viranomaisten ohjeita ja toimimme yhdessä! Ei jätetä ketään yksin. Huolehditaan kaikkien jaksamisesta ja terveydestä.

Vasemmiston vammaispoliittinen työryhmä