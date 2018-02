Lukijalta: Kaikkien on aika alkaa välittää maapallostamme

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko maapalloon, ja kaatopaikat saavat maapallon näyttämään isolta roskakorilta, mutta silti on niin paljon ihmisiä, jotka eivät välitä. Ehkä he ajattelevat: “Joku kyllä hoitaa sen” tai “Se ei kuulu minun työhöni”. Joidenkin merkittävien johtohenkilöiden mielestä ilmastonmuutos on valetta, eivätkä he aio tehdä asian hyväksi mitään.



Ilmatieteenlaitoksen mukaan odotettavissa on jääkauden suuruinen muutos, mutta vain lämpimään suuntaan. On hienoa ja välttämätöntä, että suuret yritykset tekevät asioiden eteen paljon, mutta kaikkien ihmisten pitäisi puuttua asiaan.



Maapallon keskilämpötilan nouseminen muutamalla asteella ei kuulosta suurelta, mutta sillä voi olla odottamattomat vaikutukset. Jääkauden aikaan keskilämpötila oli vain viisi celsiusastetta matalampi, ja silloin Suomikin oli jään peitossa.



On helppoa heittää leivänkanta ja säilykepurkki sekajätteeseen sen enempää ajattelematta. Sitten sekajätesäkki viedään kaatopaikalle, jossa syntyy metaanikaasua, joka edistää ilmaston lämpenemistä. Muita merkittäviä tekijöitä ilmaston lämpenemiseen ovat liikenne, maatalous, ja teollisuus.



Ilmastonmuutoksella on valtavat vaikutukset meidän ja muiden eliöiden elämään. Joidenkin kodit jäätiköillä sulavat, joidenkin elinalueet kuivuvat elinkelvottomiksi ja joidenkin jäävät veden alle entistä vaarallisempien hurrikaanien takia. Hurrikaanit voivat lämpenevän ilmaston seurauksena ylettyä jopa Suomeen Keski-Atlantilta.



Ihmisten täytyy käydä toimeen aiheuttamaamme ilmastonmuutosta ja saasteita vastaan. Asiaa voi auttaa pienilläkin asioilla, kuten kierrättämällä. Kun kierrättää, kierrätettyjä materiaaleja voidaan käyttää uudestaan, jolloin luonnonvaroja kuluu vähemmän eikä kaatopaikalle päädy yhtä paljon roskaa.



Myös lihan vähentäminen on suositeltavaa, koska esimerkiksi naudan hiilijalanjälki on 15 kiloa hiilidioksidia per lihakilo, kun taas perunan on 0,2 CO2 / kg. Myös lihan pakkaukset joutuvat melkein aina suoraan kaatopaikalle. Perunaa voi ostaa kaupasta irtomyynnistä vaikka kangaskassissa, jolloin ei synny yhtä paljon jätettä.



On myös suositeltavaa vaihtaa uusiutuvaan sähköön ja silloinkin säästää sitä. Sähkö ja lämmitys tuottavat 41 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Suomen energiasta 60 prosenttia on uusiutumatonta energiaa, joka loppuu ennen pitkää ja tuottaa valtavasti kasvihuonekaasuja.



Me olemme vastuussa tällä hetkellä ainoasta asuinpaikastamme ja sen muistakin asukeista. Jokaisen on oltava valmis tekemään pieninkin muutos maapallon hyväksi.



Sara Taskila, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8.C