Lukijalta: Realismia Lappeenrannan matkailun kehittämiseen

On ehkä paikallaan vertailu lentokentän ja Huhtiniemen leirintä-alueen kohdalla.

On erittäin positiivista ajattelua uskoa tulevaisuuteen ja satojen tuhansien matkaajien käyntiin lentoaseman ovista. Totuus on toinen, seuraavien vuosikymmenien aikana, välimatkat "lyhenevät" esimerkiksi Helsinki-Vantaalle. Raideliikenne nopeutuu huomattavasti ja pääkaupungin kentältä pääsee minne haluaa. Lentokentän pitäminen "hengityskoneessa" on samanlaista haikailua kuin tavallisen ihmisen kaipuu samanlaisessa tilanteessa, paluuta ei ole.

Tuntuu hyvin keinotekoiselta kiinalaisten houkuttelu Lappeenrantaan, kun maailmalla on kymmeniä tuhansia "lappeenrantoja" mihin mennä. Muutaman tuhannen omankulman matkaajan lennättäminen huvin vuoksi on kallista puuhaa ja ei-kannattavaa.

Lappeenranta on kesäkaupunki ja sellaisena se tunnetaan. Nykyihminen elää jo virtuaalimaailmassa mutta välillä halu luontoon, turvallisesti, on paikallaan. Huhtiniemen leirintä-alue laitettuna ajanmukaiseksi, nykytarpeen mukaisin mökein, olisi mahdollisuus jopa ympärivuotiseen matkailuun.

Paikka on loistava urbaanille retkeilijälle. Mietiskelijän olisi helppo siirtyä rauhoittavan nuotionloimun vierestä hetkessä kauppakeskuksien "rauhoittavaan" ympäristöön. Kaikille olisi jotain ja lähellä. Suomalaiset liikkuvat yhtälailla tutulla maaperällä kuin ilmojenteillä. Tarjonta luo kiinnostavuuden.

Luontoystävällinen Huhtiniemi tarjoaa laajan mahdollisuuden matkailukohteena myös ilman massiivista hotellia, missä täyden käyttöasteen mahdollisuus on yhtä teoreettinen kuin Lappeenrannan lentokentän kannattavuus.

Matti Sihvonen, Lappeenranta