Lukijalta: Elämänkatsomustieto on vaihtoehto uskonnolle

Haluan ensimmäisenä korostaa, että en pidä vastakkainasetteluista. En pidä siitä ajatuksesta, että toinen on oikein ja toinen on väärin. En näe, että uskonto oppiaineena olisi jotenkin väärä valinta. Mutta haluan muistuttaa vanhempia ja opiskelijoita myös toisesta vaihtoehdosta, elämänkatsomustiedosta.



Oppiaineina uskonto ja elämänkatsomustieto pyrkivät samaan tavoitteeseen, kasvattamaan hyviä ja arvotietoisia ihmisiä. Joten sikäli niillä on samat tavoitteet. Erot ovatkin lähinnä sisällöissä ja menetelmissä. Elämänkatsomustieto on maailmankuvaltaan tieteellisperustainen ja arvomaailmaltaan humanistinen. Onkin hivenen erikoista, että vaikka maailmamme sekularisoituu ja maallistuu, niin elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat vuodesta toiseen pienehköjä. Ikään kuin vanhemmat automaationa valitsisivat lapselleen uskonnon.



Elämänkatsomustiedon opiskelijaryhmien pienuudessa on hyvät ja huonot puolensa. Isommassa opetusryhmässä syntyisi ehkä enemmän keskustelua ja tulisi useampia näkökulmia esille. Mutta toisaalta pienet opetusryhmät mahdollistavat sellaisia asioita, jotka isossa ryhmässä eivät ole mahdollisia, esimerkiksi vierailut, opiskelijan yksilöllisempi huomiointi ja lämmin yhteishenki. Toivoisinkin vanhemmilta ja nuorilta rohkeutta pohtia elämänkatsomustietoa vaihtoehtona uskonnon opiskelulle.



Elämänkatsomustiedon valinta ei valitettavasti kuitenkaan ole kaikille mahdollista. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien on peruskoulussa pakko opiskella uskontoa. Sen sijaan uskontokuntiin kuulumattomat voivat vapaasti valita, haluavatko opiskella uskontoa, vaiko elämänkatsomustietoa.



Tomi Pinomäki, Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat