Lukijalta: Työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana ja rakastan työtäni — Tulevissa sopimusneuvotteluissa palkka on saatava nousuun

Lisää kilpailukykyä miesvaltaisille vientiteollisuuden aloille! Tätä tavoitetta Sipilän hallitus ajoi ja sai pakkolaeilla painostamalla työmarkkinajärjestöt taipumaan. Syntyi kilpailukykysopimus, jonka oli tarkoitus pidentää kaikkien työaikaa. Samaan pakettiin kuului kolmivuotinen julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.

Miten kiky-sopimus sitten vaikutti? Tilastokeskus julkaisi tilastoja, joiden mukaan työaika kyllä kasvoi kikyn myötä. Mutta vain naisvaltaisilla aloilla — siis meillä, joilta lisäksi leikattiin kolmannes lomarahoista.

Työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana ja rakastan työtäni. Koen päivittäin työni merkityksen, kun näen, miten lapsille suunnittelemani pedagoginen toiminta saa heidät oivaltamaan ja oppimaan uusia tietoja ja taitoja.

Työn iloa hälventää kuitenkin palkkataso, joka jää meillä yliopistokoulutetuilla ja vaativaa työtä tekevillä opettajilla huomattavasti jälkeen vastaavaa koulutustasoa vaativista miesvaltaisista aloista.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskellessani tein paperitehtaalla kesätöitä siivoojana. Siihen hommaan minulla ei ollut koulutusta, vaan tartuin tehtävään kahden päivän perehdytyksellä. Silti sain kahdessa viikossa melkein saman palkan kuin varhaiskasvatuksen opettaja saa kuukaudessa.

Nyt tästä työstä on korkea aika saada kunnon korvaus.

Kilpailukykysopimus tuntui jo syntyessään märältä rätiltä suoraan kasvoille, etenkin, kun samaan aikaan päiväkotien ryhmäkokoja kasvatettiin. Se oli konkreettinen palkanalennus!

Me julkisella sektorilla työskentelevät opettajat teemme joka päivä työtä, joka rakentaa Suomen tulevaisuutta. Nyt tästä työstä on korkea aika saada kunnon korvaus. Mitta on tullut monella varhaiskasvatuksen opettajalla täyteen. Tulevissa sopimusneuvotteluissa kilpailukykysopimuksesta on saatava selvä kompensaatio ja palkka on saatava nousuun.

Muuten on vaarana, että yhä useampi korkeasti koulutettu varhaiskasvatuksen opettaja karkaa muille aloille.

Meri Tuunanen,

Juko/KVTES pääluottamusmies,

Lappeenranta