Lukijalta: Ei se ole hullu joka pyytää, vaan se joka maksaa

Ei se ole hullu joka pyytää, vaan se joka maksaa. Tämä tuttu ajatus kannattaa Lappeenrannan päättäjien pitää mielessä kun mahdollisen uuden areenan sijainnista päätetään. Pieni, mutta äänekäs joukko vaatii mahdollista uutta areenaa keskustaan. Kuitenkin muualla isoja urheilutiloja on sijoitettu keskustan ulkopuolelle.

Esimerkkejä: Lappeenrannan naapuruuskaupunki Viipuriin on rakennettu vuodesta 2014 urheilukeskusta useassa osassa. Ensin rakennettiin uimahalli ja sisäpalloiluhalli, pian valmistuu jäähalli ja sen jälkeen aletaan rakentaa täysimittaista jalkapallohallia. Tämä urheilukeskus rakentuu Viipurin eteläosaan noin 5 kilometriä keskustasta.

Pietariin valmistui vuonna 2017 iso stadion missä pelattiin jalkapallon MM-otteluja vuonna 2018 sekä lisäksi siellä on pelattu pari jääkiekkomaaotteluakin. Sijainti Pietarin pohjoisosassa arviolta 10 kilometriä keskustasta.

Nyt Pietariin rakentuu vuoden 2023 jääkiekon MM-kisoja varten yksi maailman suurimmista jäähalleista, jonka katsomokapasiteetti on jopa 23000 paikkaa. Sitä ei suinkaan rakenneta Pietarin “keskustaa elävöittämään” Nevski Prospektin varrelle, vaan sieltä noin 11 kilometriä etelään Pietarin eteläosiin. Myös Pietarin nykyinen ykkösjäähalli, Jääpalatsi, sijaitsee Pietarin itäosissa yli 10 kilometriä ydinkeskustasta.

Tallinnaan valmistui vuonna 2014 jääurheilukeskus Tondiraba joka sijaitsee Tallinnan ydinkeskustasta noin seitsemän kilometriä itään. Myös Tukholman suuret areenat Friends Arena sekä Globen sijaitsevat useita kilometrejä Tukholman keskustasta.

Täällä jääurheiluareenoiden paikka on Kisapuisto. Hallin sijoitus keskustaan on ongelmien hakemista eikä se elävöitä keskustaa yhtään. Myös se, että keskusta areenalle ei täällä löytynyt ulkopuolisia sijoittajia kertoo kuinka “elävöittävästä” ehdotuksesta oikeasti on kyse. Edullisin vaihtoehto eli vanhan hallin saneeraus on pakko pitää vaihtoehtona, koska ei voi tietää yhtään kuinka tiukaksi kaupungin rahatilanne vielä menee, eikä sovi unohtaa, että monessa muussakin paikassa on vanhaa saneerattu tai että kaupungilla on useita muitakin rahareikiä.

Petri Stockmakari

Joutseno