Lukijalta: Arkkitehtuurikipailun voittajatyö muistuttaa K-sairaalaa

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon sai Lastensairaalan suunnitteluryhmä, nokkamiehenä töitä veti Antti-Matti Siikala. Värikäs sairaala muistuttaa Lappeenrannan uutta sairaalaa. Onkohan sairaalamme päässyt listoille, sillä myös täällä rakennus on arkkitehtonisesti komea?

On ilmeistä, että sairaaloiden ja muiden suurten rakennusten tekemisessä mennään aina trendien mukaan aina sisustamisesta lähtien. Nyt on näin, mutta kymmenen vuoden perästä taas jokin toinen tyyli on purevampi ja tietenkin kaikilla tapaa parempi.

Näin syksyä ja tulee talvea ajatellen on hyvä suosia värejä. Usean suomalaisen mielenmaisema on musta. Kummankin sairaalan värispektri näyttää oleva mitä parhainta laatua. Jos sairaalat olisivat vain mustaa ja valkoista olisi se valoisuuden vaihtelua niukimmassa muodossaan. Värit piristävät mieltä.

Markus Malmi, Lappeenranta