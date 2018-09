Lukijalta: Itsemurhapäätöksen voi estää

Maanantaina 10.9. vietettiin kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Suomi on ollut surullisen kuuluisa korkeista itsemurhaluvuistaan. Tuoreet tilastot puhuvat kuitenkin valoisampaa kieltä, sillä niiden mukaan itsemurhat ovat vähentyneet Suomessa ollen nyt (13:100 000) eurooppalaista keskitasoa. Itsemurhat ovat kääntyneet laskuun luultavasti mielenterveysongelmien lisääntyneen hoidon ansiosta. Ammattiapu onkin tärkeä työkalu ehkäisemään itsemurhia, mutta kaikki eivät tunnista omaa avuntarvettaan, kaikille ei tarjota oikeanlaista apua, eivätkä kaikki jaksa sitä hakea tai halua sitä vastaanottaa.

Harkitun itsemurhan tehneen ihmisen aivot ovat päässeet myrkylliseen tilaan, josta ei olisi ollut takaisinpääsyä ilman ammattitaitosta terapiaa ja usein myös pakollista lääkehoitoa. Ihmisellä on sisäänrakennettuna suuri itsesuojelumekanismi. Itsemurhan taustalla on spontaaneissakin itsemurhissa takana hyvin vaikeita aikoja, vaikka paha olo ei ole aina näkynyt ulospäin. Jos ihminen on yksin päättänyt tehdä itsemurhan, on häntä miltei mahdotonta estää. Ennaltaehkäistä voi, sillä itsemurhapäätöksen syntymisen voi aina estää.

Suomen Mielenterveysseura ja Surunauha ry tekevät merkityksellistä työtä itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhan tehneiden läheisten hyväksi. Ammattiavun lisäksi jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa läheistensä hyvinvointiin. Tuttujen ja tuntemattomien ihmisten ystävällinen kohtelu on asia, jonka painoarvoa ei tule unohtaa. Se yksi ystävällinen sana, tai katse vaikkapa kaupan kassalla voi merkitä jollekin hyvin paljon. Pahansuopuus ja vihapuhe voi taas olla jollekin olla aivan liikaa kannettavaksi.

Iloisenkin kuoren alla, meillä jokaisella voi olla oma taistelu meneillään tai taakka kannettavanaan, joista ulkopuoliset eivät tiedä yhtään mitään. Sosiaalinen media on omiaan tarjoamaan alustan luoda vääristyneen kuvan elämästä, jossa kaikki on loistavasti silloinkin, kun ihmisellä on oikeasti hätä. Meillä jokaisella on vastuu siitä, että aina on parempi ratkaisu.

Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta

