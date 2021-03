Lukijalta: Lemin päättäjien vastaus Seppo Talkalle hyvinvointiaseman sulkemisesta kesäksi

On välttämätöntä oikaista Seppo Talkan (2.3.2021) virheellistä kirjoitusta.

Lemin hyvinvointiasema on ensi kesänä kiinni neljän viikon ajan. Ei siis koko kesän, kuten Talka virheellisesti väittää.

Tämä toimintatapa on ollut Lemin hoitajavetoisella hyvinvointiasemalla käytössä kesälomakuukausina eripituisina aikoina jo vuodesta 2013. Kesäkuukauden toimintatapa on siis lemiläisille tuttu, ja aiempien vuosien kokemuksista tiedetään, että me lemiläiset selviämme tästäkin kesästä.

Kesälomakuukausien ajan kuten tosin muulloinkin Eksoten alueella asiakas voi mennä toiselle hyvinvointiasemalla lääkäri- tai hoitajakäyntiä varten, joten siltä osin palvelua saa tauon aikanakin.

Eksoten ja Lemin päättäjien yhteistyö on rakentavaa, toimivaa ja keskustelevaa. Yhteinen päämäärämme on turvata lemiläiset lähipalvelut, kehittää yhdessä toimintaa taloudellisten resurssiemme puitteissa, eikä hakea repivää vastakkainasettelua.

Talkan mainitsema rakennusoikeuden siirto on oikeammin asiana rantaosayleiskaavamuutos, joka noudattaa Lemin ja Savitaipaleen kuntien keskenään yhteistyössä laatimaa kaavaa.

Mielestämme Seppo Talka voisikin kuntavaaliteemoissaan virheellisten väittämien ja vastakkainasettelun sijaan keskittyä omaan tonttiinsa ihan kirjaimellisesti.

Mervi RIngs (kok.)

Lemin kunnanhallituksen puolesta