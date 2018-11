Lukijalta: Keskustelu aliarvioi julkista terveydenhoitoa

Etelä-Saimaassa on käyty keskustelua Eksoten taloudellisesta tilanteesta. Eksotessa on ollut kuluneen vuoden aikana paljon suuri toiminnallisia muutoksia, jotka eivät ole aina onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt tilanne on rauhoittunut ja toimintaa kehitetään edelleen niillä resursseilla, mitä kunnat sille antavat.

Eksoten yhteydessä on viitattu myös julkisen terveydenhuollon tehottomuuteen ja heikkoon ja surkeaan laatuun. Olen todella pahoillani näistä voimakkaista väitteistä, sillä ne eivät pidä paikkansa. Irrallisten heittojen ja mielikuvien sijasta asioista tulee puhua faktojen pohjalta.

Eksoten budjettialijäämä ei ole Suomessa poikkeuksellinen.

Faktaa on, että sekä kansalliset kuin myös kansainväliset asiantuntijat ovat useita kertoja todenneet tosiasian, että Suomen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on paitsi laadukas, myös kustannustehokas. Vastikään kesällä lääketieteen julkaisussa The Lancetissa julkaistiin useita tutkimuksia, jotka osoittivat terveydenhuoltojärjestelmämme olevan yksi maailman parhaista. Tiedämme myös, että Suomen terveydenhuoltomenojen osuus BKT:stä on OECD-maiden keskitasoa ja Pohjoismaiden alhaisin. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuoltomenoista on sekin meillä muita Pohjoismaita pienempi.

Eksote puolestaan on ollut edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon ja niiden perus- ja erikoistasojen yhteensovittamisessa. Tulokset näkyvät esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyssä, jossa Eksote on Suomen paras. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eri asiantuntijat ovat pitäneet Eksotea esimerkkinä siitä, mihin suuntaan maamme sote-palveluita pitäisi kehittää.

Eksoten budjettialijäämä ei ole Suomessa poikkeuksellinen. Esimerkiksi Tampere on menossa kohti 70 miljoonan euron alijäämää. Etelä-Savon Essote on tehnyt alijäämää, ja myös Pohjois-Karjalan Siun Sotessa on tuskailtu säästöjen kanssa.

Tilanne johtuu osin kasvavasta palvelutarpeesta, mutta se on myös seurausta poliittisista päätöksistä. Kuntaliiton laskelmien mukaan Sipilän hallitus on tällä kaudella indeksijäädytyksillä ja kiky-leikkauksilla heikentänyt kuntien valtionosuuksia sadoilla miljoonilla euroilla. Tämän lisäksi rahoituksen riittämättömyyttä on ohjannut tulevan sote-ja maakuntauudistuksen rahoitusjärjestelmä, jonka seurauksena kunnat säästävät sote-menoista. Laadukaskin järjestelmä ajautuu ongelmiin, jos sille ei turvata resursseja.

Me olemme suurten haasteiden edessä, jotka on yhdessä ratkaistava. Päätösten tulee perustua tutkittuun ja perusteltuihin faktoihin ja tietoon. Tavoitteena tulee edelleen olla maailman yksi parhaista ja tehokkaimmista sosiaali-ja terveyspalvelujärjestelmästä, johon kansalaiset voivat luottaa. Tästä me emme saa tinkiä – ei edes poliittisista syistä!

Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.), Lappeenranta