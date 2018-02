Lukijalta: Lappeenranta tuhoaa omaa rakennusperintöään

Tiurun sairaalan omistaja Seniori Saimaa (Lappeenrannan kaupunki 70 % ja Holiday Club Resort 30 %) on vuonna 2016 päättänyt lopettaa omistamansa suojellun sairaalarakennuksen lämmityksen. Tämän edesvastuuttoman päätöksen tulokset näkyvät hyvin Etelä-Saimaan kuvissa 12.2.. Nyt kun tuho on jotakuinkin täydellinen, haetaan kaavamuutoksella suojelun purkua.



Sitä, että arvorakennus jätettiin kylmilleen runsas vuosi sitten, perustellaan arvattavasti taloudellisilla seikoilla. Perustelu on kelvoton, sillä vuosi 2017 oli Lappeenrannan historian taloudellisesti paras vuosi. Rahaa siis oli, mutta luovaa ajattelua, kulttuuritahtoa ja ideoita ilmeisesti ei ollut kovinkaan paljon. Ehkä näkökulmakin oli liian suppea. Kokonaisuutta ei ymmärretty.



Tiurun sairaalan alue on arvokas rakennettu kulttuurimaisema. Meidän velvollisuutemme on jättää se niille, jotka meidän jälkeemme tulevat. Siksi se on aikoinaan suojeltu ja kaupunki on itse ollut siitä päättämässä. Alueen nykyinen omistaja Seniori Saimaa on toiminut kaikkien asiallisten pelisääntöjen vastaisesti tuhoamalla itse omaisuuttaan jo valmiiksi, jotta kaavamuutos olisi helpompi. Muistuttaa melkoisesti Osuuspankin häikäilemätöntä toimintaa Nuijamiehen kohdalla.



Omistaja Seniori Saimaan vähemmistöosakas Holiday Club Resort toimii vain omien taloudellisten intressiensä pohjalta, mutta kyllä kaupungin enemmistöosakkaana tulisi ymmärtää alueen arvo.



On erinomaista että Museovirasto ja Etelä-Karjalan museo ovat ottaneet tiukan kannan asiaan. Sitä vastoin on uskomatonta, jos rakennusvalvonta on ollut tukemassa rakennuksen tuhoamista. Juuri senhän tulisi valvoa, että kiinteistöjen omistajat pitävät huolta omaisuudestaan.



Kirjailija Oscar Wilden mukaan ”on ihmisiä, jotka tietävät kaiken hinnan mutteivät minkään arvoa”. Näitä tyyppejä tuntuu siunautuneen näille kulmille varsin runsaasti.



Klaus Pelkonen, Lappeenranta