Lukijalta: Sosiaalidemokraateista, kokoomuksesta ja perussuomalaisista koottavalla hallituksella olisi vahva enemmistö ja kansan tuki

Eduskuntavaalit ovat ohi, ja pohdintaa riittää siitä, mikä olisi tulevan hallituksen kokoonpano. On hämmentävää, kun kokeneet poliitikot kertovat julkisuudessa, kenen kanssa he eivät voi mennä tulevaan hallitukseen. Se on kuin alakoulussa, jossa muodostettiin urheilujoukkueita, ja katsottiin, kenen kanssa voitiin olla yhdessä ja kenen kanssa ei voitu olla yhdessä.

Maailmalla on monia poliittisia ja taloudellisia kiistanaiheita, joissa olemme sivustakatsojina, mutta joudumme kuitenkin tavalla tai toisella niiden vaikutukseen. Lisäksi automaatio lisääntyy digitalisaation, ohjelmistorobotiikan ja muun teknologian kehittymisen kautta. Ne muuttavat perinteistä työn muodostusta ja sen arvonlisäystä. Lisäksi maapallon ilman ja muun luonnon suojeleminen nostaa päätään, mikä vaikuttaa poliittisesti ja taloudellisesti. Näiden lisäksi maailmalaajuisen tuotannon vuosittaisen lisäyksen odotetaan pienenevän eli siirtyisimme lievään tuotannon ja kaupan taantumaan.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee uudistuksia, jotta sen kustannusten nousua voidaan hallita samalla kun pidetään huolta hyvästä väestön hoidosta.

Uusi hallitus joutunee kovaan poliittiseen paineeseen, ei löydy kovin paljon työtä helpottavia yksityiskohtia. Mikään puolue ei saanut suurta enemmistöä eduskuntaan. Ehdottaisin vakavaa keskustelua ohjelmasta, joka toisi uuden sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen, jossa mukana olisivat kokoomus ja perussuomalaiset. Tällä kokoonpanolla on vahva kansan tuki ja samalla myös vahva enemmistö eduskunnassa.

Kauko Määttä, diplomi-insinööri, Imatra