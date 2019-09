Lukijalta: Lääkäreiden vähyys vaikuttaa koko hoitoketjuun—Yhden yleislääkärin pitäisi pystyä hoitamaan oven täydeltä tuleva potilasjoukko sekä huolehtimaan päivystysosaston potilaiden hoidon jatkuminen

Jouduin turvautumaan elokuun viimeisenä perjantaina Eksoten päivystykseen. Koko henkilökunta oli ystävällistä ja ammattinsa osaavaa, joten heihin oli helppo turvautua. Hoitotilanteessa oli tunne, että lääkärit ja hoitajat ovat vain minua varten ja silti päivystysvastaanoton henkilöstön kovaa työpainetta ei voinut olla huomaamatta. Kuulin hoitohenkilökunnan venyvän lähes 20-tuntisiin vuoroihin paikatessaan sairastuneiden työtovereidensa jättämää aukkoa.

Lääkäreiden vähyys vaikuttaa koko hoitoketjuun pidentäen myös potilaiden odotus- ja hoitoaikoja. Tämä konkretisoitui minulle sunnuntaina odottaessani lauantaina luvattua kotiutusta. Iltapäivällä kerrottiin, että päivystämässä oli vain yksi yleislääkäri ja alakerrassa valtava ”härdelli”. Tämän yhden yleislääkärin pitäisi pystyä hoitamaan oven täydeltä tuleva potilasjoukko sekä huolehtimaan päivystysosaston potilaiden hoidon jatkuminen.

Onko suuri työmäärä ja vastuu potilaista ilman kollegoiden tukea pelottavaa ainakin nuorille lääkäreille? Oliko päivystyksen lopettaminen Armilassa virheratkaisu?

Luonani kävi torstaina ambulanssi ja kuulin lääkärin nimen, joka teki puhelimessa päätöksen hoitotarpeestani. Sama lääkäri kotiutti minut sunnuntaina, jolloin mietin hänen työvuoronsa pituutta ja rasittavuutta. Olemmeko ajautumassa tilanteeseen, että myös vähäiset päivystäjät hakeutuvat uupuessaan pois Eksoten listoilta ja vahtimestari sammuttaa valot?

Kuntien poliitikkojen ja virkamiesten sekä Eksoten päättäjien on käärittävä pikaisesti hihansa ratkaistakseen, miten paikkakunnalle saadaan osaavia lääkäreitä pysyvästi ja millaisella toimintamallilla hoitohenkilökuntaa ja potilaita rasittava tilanne saadaan helpottumaan mahdollisimman pian. Poliitikot halusivat Lappeenrantaan ehdottomasti täyden palvelun päivystyksen, mikä on hyvä asia. Nyt on huolehdittava toimintaedellytyksistä.

Golffareiden ja television seuraaminen huoneessa 24 päättyi osaltani illalla seitsemän uutisten jälkeen. Alakerrassa potilaiden, hoitajien ja lääkärien tilanne ei helpottunut vielä moniin tunteihin.

Kiitos kaikille minua hoitaneille ja palvelleille, olette arjen enkeleitä!

Matti Moilanen, Lappeenranta