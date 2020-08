Hoiva-avustajakoulutuksella vastataan hoivan tarpeeseen

Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas ja Tehyn johtava lakimies käyvät mielenkiintoista keskustelua lukijat -palstalla (Etelä-Saimaa 27. ja 28.8). Juurisyy keskustelussa liittyy hoiva-avustajien koulutukseen, joka onkin yhtäkkiä keskustelussa muunnettu jäsenhankinnan muodoksi. Väite on posketon!

Hoiva-avustajat ovat ammattiryhmä vanhuspalveluissa, jotka ovat sijoittuneet laajasti niin kuntien kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamiin palveluihin. Ammatti on siis jo olemassa, kyse ei ole uudesta tehtävästä. Hoiva-avustajia rekrytoidaan koko ajan lisääntyvässä määrin.

Ongelmana on ollut aiemmin se, että hoiva-avustajille ei ole ollut yhteismitallista koulutusta. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset ovat järjestäneet koulutusta, joskin sisällöt ovat vaihdelleet oppilaitoksittain.

Kun keskustelemme laadukkaasta ikääntyneiden hoivasta, JHL:n ehdoton tahtotila on, että kaikki ammattiryhmät ovat saaneet työhönsä laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen koulutuksen.

JHL on peräänkuuluttanut yhtenäistä hoiva-avustajakoulutusta erityisesti siksi, että vain tällä tavoin voidaan turvata hoiva- ja hoitotyön laatu. Yhtenäisen koulutuksen myötä tunnistetaan ja tiedetään, mitä hoiva-avustajat osaavat. Se on ensiarvoisen tärkeä tieto työnantajille, asiakkaille sekä läheisille. Laadukkaan vanhustyön takeena on, että koko henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Tämän vuoksi yhtenäinen hoiva-avustajakoulutus on aivan välttämätön. Kukaan ei hyväksy sitä, että hoiva-avustajana työskentelee alalle soveltumatonta henkilöstöä. Siksi hoiva-avustajien soveltuvuus alan tehtäviin tulee aina arvioida.

En ymmärrä sen vastustamista, että koulutus kohdennetaan niihin tehtäviin, joita hoiva-avustajien ammattikunta tosiasillisesti tekee. Keneltä tämä on pois? Vanhustyössä työtä riittää jokaiselle ammattiryhmälle ja onkin perusteltua hallitusohjelman mukaisesti, että työnjakoa uudistetaan.

Kari Bagge

Vastaava sopimisasiantuntija, JHL