Lukijalta: Sote-uudistus tulee milloin tulee, mutta terveydenhuollon on toimittava joka päivä

Päivystyksen ja ensihoidon ylilääkäri Pekka Korvenoja kirjoitti Eksoten julkaisussa: "Peruspalvelujen heikennettyä potilaat ajautuvat suoraan sairaalaan, vaikka monen ongelmat pystyttäisiin hoitamaan jopa kokonaan ilman päivystyskäyntiä."

Aivan oikein ja juuri siksi me haluamme Armilan terveyskeskuksen toiminnan säilyttämistä ja kehittämistä terveyspalvelujen tuottajana. Mielestäni on väärin puhua rahasta, kun puhutaan terveydenhuollon peruspalveluista. Tokihan me jokainen ymmärrämme, että varsinkin erikoissairaalassa hoidon kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi Armilan sairaalassa. Yksin tästä syystä pitää peruspalvelujen tuottaminen säilyttää jokaisessa kuntakeskuksessa.

On myös muistettava, ettei sairastunut välttämättä halua lähteä keskussairaalan yhteispäivystykseen. Varsinkin tavallinen flunssa on joskus hyvinkin kova koettelemus ja sen pystyy hoitamaan sairaanhoitaja.

Mitä paremmin peruspalvelut toteutuvat sitä paremmin ja halvemmalla terveydenhuolto toimii. Tällainen valinta on myös sairaan etu. En ole kovinkaan varma siitä, että peruspalvelujen karsiminen johtaa rahojen säästymiseen, sillä ainakin sairastuneen maksuosuus kasvaa.

Matti Räsänen, Lappeenranta