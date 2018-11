Lukijalta: Elävöitetään keskustaa osallistumalla kaupungin elämään

”Kuolevia kauppakeskuksia. Uinuvia katuja. Missä Lehmusten kaupunki?”

Ajan kultaamilla menneillä vuosikymmenillä kaupunkilaiset liikkuivat ulkona ja tapasivat toisiaan. Näin väittää moni tätäkin palstaa lukeva. Minä en tiedä totuudesta, voihan minua milleniaaliksikin haukkua. Mutta sen tiedän, ettei katukivien järjestyksen muuttaminen vaikuta yhtään minkään elämän kukoistukseen. Äsken oli betoni, nyt on laatta.

Elämää ei synny päättämällä tai rakentamalla. Elämää syntyy elämällä. Kutsunkin teidät kaikki kaupunkilaiset kaupungille elämään. Laskemaan käteenne kasvaneet älyruudut hetkeksi alas ja katsomaan, miltä maailma ja aidot ihmiskontaktit näyttävät. Ja pelottaviltahan ne näyttävät, kun täytyy katsoa ihmistä silmiin ja kommunikoida.

Se, että aikaisemmin on ollut enemmän väkeä ulkona, on johtunut mahdollisesti siitä, että on ollut vähemmän syitä olla sisällä. Ei ollut Netflixiä, josta valita äärettömästi viihdettä heti kotisohvalle. Käytiin elokuvissa. Ei ollut Spotifyä, josta saa omaan vessaan soittamaan lähes kaikki artistit rapakon takaa asti. Käytiin konserteissa. Ei ollut facebookia ja whatsappia, joilla viestittää valheellisia omakuvia ympäristölle. Tavattiin ihmisiä, oltiin läsnä ja puhuttiin. Opittiin tuntemaan toisiamme. Luotiin yhteyksiä. Oltiin ”me”. Tehtiin yhdessä asioita. Viihdyttiin.

Mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee. Tule ulos. Tee kanssani.

Ja sitäpaitsi, minä ainakin löydän kaupungilta päivittäin paljon tekemistä ja paljon seuraa. Aktiviteettiä on enemmän kuin ehdin ajatella. Ehkä kaupungin menneistä vuosista haaveilevat kaipaavatkin vain omaa nuoruuttaan ja jaksamistaan. Mitä jos osallistuisimme siihen, mitä tänään tapahtuu?

Ossi Välimäki, Lappeenranta