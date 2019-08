Lukijalta: Onko helle todellinen syy keskussairaalan ongelmiin?

On kyllä totta, että yli 30 asteen noussut lämpötila aiheutti varsinkin vanhuksille ongelmia, mutta on väärin syyttää muita tekijöitä, jos ongelmat ovat syntyneet sairaalan hallinnon tekemistä virheistä. On outoa, että vastuussa olevat syyttävät milloin lääkärien hankinnasta yksityistä yritystä, joka ei ole pitänyt kiinni sopimuksen ehdoista. Nyt uudeksi syylliseksi keksittiin helle.

Palaan taas Pentti Itkosen lausuntoon. ”Meillä oli heti alussa tosi motivoitunut johtoporukka. Purettiin laitoshoitoa, kehitettiin kuntoutusta, kotihoitoa, ensihoitoa ja tehtiin monenlaista muuta. Saimme valtakunnallista julkisuutta ja olimme sote-uudistuksen esimerkkinä.” Eikö tästä lainauksesta voi päätellä, mistä keskussairaalan ongelmat johtuvat. Puretaan perusterveydenhuolto, joka johti potilasjonoihin erikoissairaanhoidon piiriin keskussairaalassa. En tiedä tarkalleen, mitkä terveysongelmat johtivat varsinkin vanhusten viemiseen ruuhkaiseen keskussairaalaan, mutta tiedän vanhusten kärsivän nestehukasta, jopa hoitolaitoksessa, vain siksi ettei ole riittävästi henkilökuntaa vaihtamaan kuivia vaippoja, jos hoidettava virtsaa alleen.

Mikäli yksi lääkäri käy vain kerran viikossa katsomassa hoidettavia vanhuksia, turvaudutaan helposti lääkehoitoon. Tutkimusten mukaan vanhusten lääkehoidossa on paljon lääkkeitä, jotka eivät ole välttämättömiä ja osa niistä on opiaatteja, joilla hermostunut vanhus saadaan rauhoitettua.

Kirjoitan tämän omalla nimelläni, siksi että jos ”johtoporukasta” joku tai joku muu terveydenhuollossa toimiva on toista mieltä, niin voi osoittaa minun olevan vastuullinen, ettei tarvitse hellettä syyttää, varsinkin jos helteiset kesät tulevat jatkumaan.

Matti Räsänen,

Lappeenranta