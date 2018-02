Lukijalta: Lappeenrannan keskusta on monitasoinen ja värikäs

Onnittelut vielä kaikille lappeenrantalaisille vuoden 2018 keskustapalkinnosta. Viitaten Jarmo Niemisen eiliseen yleisönosastokirjoitukseen tässä tosiasioita. Lappeenrannan kaupunkikeskusta on nyt monitasoinen, värikäs, kerroksellinen, matkailullinen ja houkutteleva. Ja hyvässä kehitysvaiheessa kurkottaen tulevaisuuteen, mutta ei luonnollisestikaan ole vielä valmis. Näin ulkopuolelta arvioituna.



Palkinnon luovutti 14.2. valtakunnallinen palkintoraati. Se työskenteli puoli vuotta täysin itsenäisesti arvioiden useita valtakunnallisia palkintoehdokkaita. Raadin kokoonpano oli monipuolinen koostuen kaupunkikeskustojen kokeneista huippuasiantuntijoista eri aloilta. Kaikilla on menestyksekäs työura, jotta pystyivät perusteelliseen arviointityöhön.



Palkintoraatiin kuului viisi henkilöä edustaen molempia sukupuolia. Arkkitehtiliiton kilpailuperinnettä noudattaen esimerkiksi raadin sihteeri ei saanut osallistua päätöksentekoon. Kilpailusalaisuutta ei rikottu missään vaiheessa. Raadin työrauha oli siten täydellinen. Eikä muista kilpailuehdokkaista kerrottu, jotta voivat hakea vuoden 2019 palkintoa ”puhtaalta pöydältä”.



Vuosikonferenssi elokuussa on keskustakehittämisen vuoden 2018 päätapahtuma Suomessa. Noin 200 keskustakehittäjää tulee ihailemaan silloin Lappeenrannan elävää kaupunkikeskustaa. On hieno kokea silloin karjalaista vieraanvaraisuutta monipuolisesti sykkivässä keskustakehyksessä.



Lappeenranta on onnistunut pitämään kaupunkirakenteensa keskustahakuisena. Kestävät, tulevaisuuden kaupungit kasvavat sisään päin kuten Lappeenranta.



Pokko Lemminkäinen, valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry, palkintoraadin sihteeri