Lukijalta: Suuntaviitta akulla olisi tarpeellinen osa polkupyörissä

Onko lainkaan lainsäädäntöä tehdessä ajateltu mitkä ovat todella polkupyörien tarpeelliset osat? Vai onko niin, että lainsäätäjät itse käyttävät polkupyörää, jolloin he eivät huomaa, miten tärkeää on näyttää suuntaviittaa, minne päin on menossa.

Juuri kääntymisissä sattuvat pahimmat onnettomuudet, joten yritän itse keksiä tähän ratkaisun oman polkupyöräni avulla.

Mielestäni dynamot olisi palautettava polkupyöriin – tosin entisiä kevyemmässä muodossa.

Dynamot olisi liitettävä akkuihin, jotka kehittävät sen verran virtaa, että tämä riittää melkein kävelyvauhdissakin näyttämään suuntaa, johon pyöräilijä kääntyy.

Samalla voidaan pitää polkupyörässä toiminnassa etu- ja takavalot, jotka voivat olla led-valoja, kun kerran sellaiset on keksitty!

Lassi Tiittanen

Helsinki