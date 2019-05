Lukijalta: Hyvinvointimme ja turvallisuutemme on kiinni luottamuksestamme kykyymme ratkoa kansakunnan rajat ylittävät ongelmat

Toisin kuin kansainvälisnationalistisen –kyllä, luit oikein – liikkeen eri Euroopan kansalaisuuksia edustavat kandidaatit esittävät, Euroopan parlamentin tehtävä ei ole toimia eri kansallisten intressien edunvalvojana. Se on neuvoston tehtävä. Pitääkö Suomi ottaa takaisin sieltä, missä se voi vaikuttaa kohtaloonsa?

EU:n päätöksentekoa halutaan uudistaa suuntaan, jossa kansallisilla hallinnoilla olisi enemmän päätösvaltaa. Jäsenmaita koskevat päätökset ovat astuneet voimaan koko EU:n olemassa olon ajan voimaan vasta, kun molemmat –jäsenmaiden kansallisista ministereistä koostuva EU-neuvosto ja Euroopan poliittisten ryhmien muodostama parlamentti – ovat hyväksyneet lainsäädäntötekstin sen mahdollisten muutosehdotusten jälkeen. Mihin jäsenmaiden kansalaisten intressejä,rauhaa, yhteistyötä ja hyvinvointia, edistävän järjestön hajautetussa, tavanomaisessa päätöksentekojärjestyksessä tarvitaan nykyistä enemmän kansallista päätösvaltaa?

Luottamustamme pyritään vahingoittamaan lietsomalla meihin pelkoa.

Vladimir Putinin ja Steve Bannonin rahoittamat ”kansallismieliset” kykenisivät seisauttamaan EU:n päätöksenteon. Se olisi ainoastaan kansanvaltaa surutta väärin omaksi hyödykseen käyttävän poliitikon etu, joka usein osoittaa ihmisten ongelmien olevan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien syy. Heinz-Christian Strache sai mandaattinsa maansa asioiden hoitamiseksi, ei riippumattoman lehdistön hiljentämiseksi ”venäläisellä” rahalla. Miten Strachen tapauksen kommentointia ”sisäpolitiikan tarpeeksi” vähättelevä poliitikko eroaa Strachesta?

Hyvinvointimme ja turvallisuutemme on kiinni luottamuksestamme kykyymme ratkoa kansakunnan rajat ylittävät ongelmat, mikä tiedetään Euroopan ulkopuolella. Luottamustamme pyritään vahingoittamaan lietsomalla meihin pelkoa. Mikäli EU:n yhteinen päätöksenteko rampautuu, koska kansa nielaisee sille tarjottimella tarjoillun pelon, eurooppalaisen yhteistyön tyssääminen ja epäluottamuksen lisääntyminen kolahtaa, ja kovaa – ja kaikkein kipeimmin vähäosaisiin. EU on me, ei satuteta itseämme.

Aappo Pukarinen, VTM, Lappeenranta