Lukijalta: Vastaus Helena Puolakalle: Palveluseteleiden käyttö on turvattua jatkossakin

Helena Puolakka ilmaisi mielipidekirjoituksessaan 15.2. huolensa yksityisten palveluntuottajien aseman heikentymisestä tulevassa sote-uudistuksessa. Haluan huojentaa hänen pelkoaan ja todeta, että tulevat hyvinvointialueet voivat jatkossakin ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ja palveluseteliä voi edelleen kehittää ja parantaa. Laissa on nyt selkeämmin määritelty julkisen ja yksityisen järjestämisen ja tuottamisen palveluvastuut. Julkisella toimijalla (esimerkiksi nykyinen Eksote, tuleva hyvinvointialue) on selkeä vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja sen palveluja täydentävät yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt.

Sote-esityksen vaatimuksena on, että hyvinvointialueen on turvattava kaikissa olosuhteissa, myös akuutti kriisitilanteissa, alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin on oltava riittävä vahva ja laadukas selvitäkseen tästä vaatimuksesta, jotta palveluiden tuottaminen ei vaarannu ja mahdollisen kriisin syntyessä palvelut ovat helposti organisoitavissa uudelleen. Tämä ei ole ideologinen linjaus vaan perustuslakivaliokunnan vaatimus jo viime kaudelta. Näin perustuslakivaliokunta haluaa varmistaa ihmisille kaikissa tilanteissa perustuslailliset oikeudet palveluihin.

Tosiasia on, että pienten ja keskisuurten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten asema pikemminkin paranee nykyisestä. Me tarvitsemme myös yksityisiä palveluntuottajia. Eksoten tavoitteena on huolehtia ja tukea alueella asuvien asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Kun ihminen tarvitsee palvelua, hänen on sitä saatava ja palveluja tarjoavat Eksoten ohella myös yksityiset palveluntuottajat muun muassa ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Näin palvelusetelin käyttö on myös edelleen mahdollinen ja sitä on hyvä kehittää yhteistyössä Eksoten kanssa.

Anneli Kiljunen

Kansanedustaja (sd.), Eksoten hallituksen pj

Lappeenranta