Lukijalta: Joustavaa liikennevirtaa ei pidä keinotekoisesti rajoittaa

Rakuunamäellä 12 vuotta asuneena voin kertoa, että ainakaan suomalaisten aatelissukujen vaakunoita ei alueella usein näe. Suuri osa meistä on ihan tavallisia työssä käyviä ihmisiä, jotka ymmärrämme myös muiden työssä kävijöiden liikennetarpeita.

Läpiajoliikenne on herkkä asia. Tällaisia läpiajoa rajoittavia määräyksiä tai liikennejärjestelyjä on ainakin myös Hartikkalassa, Kanavansuulla, Mustolassa, Tykki-Kiviharjussa, Peltolassa, Tirilässä puhumattakaan keskustasta. Tästä voisi loogisesti päätellä, että näissäkin kaupunginosissa asuu aatelisia.

Töyssyn aiheuttama häiriö on havaittu suuremmaksi kuin varsinaisen liikennevirran haitta.

Keskustassa sekä Kauppakadun, että Valtakadun liikennerajoitteet ovat varsin kyseenalaisia. Marian aukion kohdalla suorastaan idioottimaiset.

Osmo Juvonen kirjoittaa ansiokkaassa tulituksessaan (ES 8.3.), että Rakuunamäen liikenneväylää tarvitaan muun muassa nopeasti kasvavasta Taipalsaaren asukasluvusta johtuen. Etelä-Karjalan liiton selvitys kertoo, että vuodesta 1996 vuoteen 2016 Taipalsaaren asukasluku kasvoi 53 henkilöllä. Vaikka nämä kaikki olisivat aktiivisia autoilijoita, ei heistä aiheudu kummoistakaan liikennekuormaa millekään liikenneväylälle.

Huolimatta siitä, että Rakuunamäkeen liittyy historiallisia arvoja ja että se on miellyttävä sekä arvokas asuinalue, olen itse sitä mieltä, että joustavaa ja hallittua liikennevirtaa ei pidä keinotekoisesti rajoittaa. Rakuunamäen osalta tämä tarkoittaa, että sekä valaistukset että kevyen liikenteen väylät on saatettava asianmukaiseen kuntoon. Myös liikenteen nopeuden rajoittaminen niin, että nopeus myös oikeasti rajoittuu, on tarpeellista.

Rakuunamäen ongelman ratkaisua vaikeuttaa se, että läpiajoreitti on ylisuurten kuljetusten virallinen väylä. Tämä tekee hidasteiden ja kavennusten käyttämisen vaikeaksi.

Huomion arvoista on myös se, että monissa paikoissa, joissa on lisätty hidasteita töyssyjen muodossa, niistä halutaan nyt eroon. Töyssyt lisäävät sekä jarrutuksia että kiihdytyksiä ja myös niiden ylitys aiheuttaa melua. Töyssyn aiheuttama häiriö on havaittu suuremmaksi kuin varsinaisen liikennevirran haitta.

Tietoni mukaan missään vaiheessa ei ole pyritty haittaamaan Rakuunamäelle niin tervetulleen yritystoiminnan asiakasvirtaa. Tänne saa tulla ja lähteä tarpeen mukaan. Mistä portista tahansa. Ja kyllä tiestö kestää hallitun läpiajonkin. Kunhan vaan muu infrastruktuuri on sen mukaan järjestetty.

Toistan ajatukseni siitä, että kaikki tarpeellisen liikenteen tarpeeton rajoittaminen on pahasta. Tässä hengessä lopetan myös Valtakadun sulkemisen kritisoinnin heti, kun sinne on saatu raitiovaunujen kiskot valmiiksi tai Marian aukion metroasema aukeaa. Siihen saakka reitti on pidettävä auki läpiajaville autoille.

Jaakko Kilpeläinen, Rakuunamäki, Lappeenranta