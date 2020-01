Lukijalta: Jos hinta on väärä, ei yksikään koti liiku

Taas on tullut se aika vuodesta, kun annetaan ennusteita tulevan kevään asuntomarkkinoista. Ilmassa on ollut mielipiteitä siitä, että tietyissä kaupungeissa asunnot vaihtavat omistajaa nopeasti, ja toisissa asunnot voivat jäädä kokonaan myymättä. Rohkenen kumota tämän väitteen.

Kuten kaikessa muussakin kaupankäynnissä, ostopäätöksen ratkaisee oikea hinta. Totta kai tuotteen tai palvelun viestimät arvot painavat entistä enemmän vaa’assa, myös asuntokaupassa.

Ostaja hakee kotia elämäntilanteelleen ja -tyylilleen sopivalta alueelta. Toinen ostaja arvostaa niin sanottua arvoaluetta, toiselle tärkeintä on turvallinen matka kouluun tai iso harrastetila. Ostajat ovat valmiita maksamaan lisää vain korkealle arvostamistaan asioista.

Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella tiedän, että jos hinta on täysin pielessä, ei aika auta. Ihmettelenkin sitä, miksi jotkut vetoavat myyntiajan pidentämiseen ja sitä kautta sopivan ostajan ilmaantumiseen. Harva tulee ajatelleeksi, että asunto, joka hinnoitellaan 10 prosenttia käypää hintaa suuremmaksi, on oikeanhintainen kahden vuoden päästä, jos asuntojen hinnat nousevat viiden prosentin vuosivauhtia. Laskevassa asuntomarkkinassa ylihinnoiteltu asunto on puolen vuoden päästä entistä ylihintaisempi.

Itse uskon, että sopiva ostaja löytyy vasta, kun on uskallettu katsoa itsekriittisesti peiliin. Tämä taas tarkoittaa tarkkaa alueen ja kodin tuoman lisäarvon tuntemusta: hintaero voi olla suuri jopa saman kadun eri päissä. Useimmiten tarvitaan alueen, kodin ja alan kattavasti tuntevaa välittäjää, jonka kanssa asuntokaupan tekeminen on luotettavaa molemmille osapuolille, niin myyjälle kuin ostajalle.

Odotan kiinnostuneena, miten maamme talous kehittyy alkaneena vuonna. Kuluttajien ostovoima ja sen taustalta löytyvä luottamus tulevaan tulee määrittämään markkinan suuntaa. Jos palveluiden ja tuotteiden – siis myös asuntojen – kauppa hidastuu, on oikeanlaisella hinnan asettamisella entistäkin kriittisempi merkitys. Myymättä ei kannata jättää, sillä kodin vaihtotarve ei koskaan katoa mihinkään.

Ja loppupeleissä asunnonvaihtajalle on tärkeämpää ostetun ja myydyn asunnon hintaero, ei niinkään mahdollisimman korkea hinta.

Jari Gardziella,

Hallituksen puheenjohtaja, Habita Oy