Lukijalta: Yhteistyön aika on nyt

Suomi on saanut uuden valtionvarainministerin, Matti Vanhasen. Kokenut konkaripoliitikko on erinomainen valinta valtion rahakirstun hoitajaksi tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa tarvitsemme koko kansakunnan yhteistä panosta koronakriisin seurausten hoitoon. Ihmettelen suuresti, miten heti valinnan jälkeen sosiaalinen media täyttyi mustamaalauksesta ja ivallisista kommenteista Vanhasta kohtaan. Osa näistä kommenteista täyttää kirkkaasti kunnianloukkauksen merkit. On vaikea ymmärtää, mihin ihmiset näillä pyrkivät.

Koronakriisin vaikutukset tulevat olemaan niin kauaskantoiset, että niistä selviämiseen tarvitaan jokaisen suomalaisen panosta. Verot tulevat todennäköisesti nousemaan ja saavutetuista eduista joutuu jokainen tinkimään. Puolueiden on kyettävä tekemään vaikeita päätöksiä ja kansalaisten sekä etujärjestöjen on tyydyttävä niihin.

Suomen itsenäisyyden alkuaikoina kaikki oli kuitenkin vielä pahemmin, mutta silloin ei toisia nyljetty netissä tai Twitterissä, vaan käytettiin aseita, jopa omia naapureita vastaan. Nuori kansakunta oli hajanainen ja sekä oikealta että vasemmalta nousevat ääriryhmät yrittivät päästä valtaan. Moni menetti uskonsa demokratiaan ja näki tulevaisuuden näkymät synkkinä. Mutta sisällissodassa jakautunut kansa löysi yhteisen suunnan ja eheytyi. Puolueet tajusivat, että tästä ei selvitä riitelemällä, vaan kaikkien on vedettävä yhtä köyttä, jotta itsenäisyys säilyi.

Uskon, että monella suomalaisella on tällä hetkellä samoja epäuskoisia ajatuksia tulevaisuuden suhteen kuin sata vuotta sitten – varsinkin talouden osalta. Maailmanlaajuinen taantuma, irtisanomiset ja yritysten ahdinko luovat synkkiä pilviä taloutemme ylle. Energiaa ei voi enää tuhlata yksittäisten ministereiden tai kansanedustajien haukkumiseen ja mustamaalaamiseen. Kaikkien on puoluekantaan katsomatta aika tunnustaa, maamme etu ja tulevaisuus on paljon tärkeämpi kuin pelkät poliittiset päämäärät! Tarvitsemme sitä kuuluisaa yhteishenkeä, jolla Suomi voi nousta jaloilleen. Mustamaalauksella ja ivallisilla kommenteilla emme pitkälle pötki.

Tapio Arola

Lappeenranta