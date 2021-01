Lukijalta: Kaakkois-Suomeen uusi yliopisto

Ministeri Saarikon (28.11.2020) esittämä avaus mahdollisen uuden yliopiston perustamisesta Suomeen on herättänyt keskustelua etenkin alueilla, joilla ei omaa yliopistoa ole. Valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteko, joka on parasta aikaa lausuntokierroksella, antaa lisäpontta pohdinnalle uusista vaihtoehdoista. Selonteon mukaan ”Hallitus valmistautuu uudistamaan korkeakoululainsäädäntöä ja rakenteita tulevaisuudessa siten, että nykyistä moninaisemmat, alueellisista ja oppijan tarpeista lähtevät toimintatavat sekä uuden tiedon siirtymisen työelämän ja elinkeinoelämän käyttöön tutkimuksessa ja TKI-työssä mahdollistuvat.”

Etelä-Savo ja Kymenlaakso ovat niiden maakuntien joukossa, joissa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Alueella toimii toki Mikkelin yliopistokeskus ja eri tavoin lukuisia yliopistoja ja yliopistollista tutkimusta harjoittavia alueyksiköitä. Ilman omaa yliopistoa maisteritutkinnon suorittaneiden osuus on kuitenkin meillä Suomen maakuntien alhaisimpia. Samoin tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostukset.

Neljässä kampuskaupungissa Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on kokonaisuutena lähes 10 000 tutkinto-opiskelijalla, 900 työntekijällä, ammattikorkeakoulujen laajimmalla TKI-toiminnalla ja avoimella opetuksella Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen perusteena olevilla mittareilla selkeästi parhaiten suoriutuva ammattikorkeakoulu. Kahdellakymmenellä seitsemällä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmalla se on myös merkittävä ja laaja-alainen ylempien korkeakoulututkintojen tuottaja.

Haluankin nyt edellä mainittuihin ministerin kysymykseen ja selonteon mukaisten vaihtoehtoisten aluekohtaisten korkeakoulurakenteiden kehittämisen vision innoittamina nostaa keskusteluun ajatuksen siitä, että Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa lähdettäisiin alueellisen kokeiluun, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kehittyisi yliopisto. Yliopisto, joka valituilla vahvuusaloillaan kehittyisi Kaakkois-Suomea ja koko maata palvelevaksi yliopistotoimijaksi, mutta samalla myös säilyttäisi roolinsa työelämän tarvitsemien ammattikorkeakoulututkintojen tuottajana, jatkuvan oppimisen kouluttajana sekä aluekehittäjänä soveltavalla tutkimustoiminnallaan yhdessä yritysten kanssa.

Jyrki Koivikko

Kouluneuvos, hallituksen puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy