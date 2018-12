Lukijalta: Apua tarjottava jokaiselle eroavalle vanhemmalle

Uudistuva lapsenhuoltolaki vahvistaa lapsen kuulemisen ja vanhempien välisen yhteistyön velvoitetta eron jälkeen. Jatkossa vanhempien on vältettävä toimintaa, josta aiheutuu haittaa lapsen ja toisen vanhemman suhteelle. Vanhempia velvoitetaan keskustelemaan perheessä tapahtuvista muutoksista lapsen kanssa sekä huomioimaan lapsen näkemykset. Ratkaisevaa on, miten vanhempia tunnekuormaltaan haastavassa elämäntilanteessa autetaan eron jälkeisen vanhemmuuden alkuun.

Erossa haavoittuvuudelle altis vanhempien välinen yhteistyö tarvitsee tuekseen ulkopuolista ammattilais- ja vertaistukea. Palvelujärjestelmämme tulee palvella sopuisasti eroavia yhteistyöhön kykeneviä vanhempia, riitaisia vanhempia sekä haastavissa tilanteissa eroavia vanhempia. Avun tarjoamisen sekä vastaanottamisen tulee olla normaali käytäntö jokaisessa erotilanteessa, samoin riskiarviointi sekä turvasuunnitelma tilanteissa, joissa perhe-elämään on liittynyt henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Lain muutokset velvoittavat ammattilaisia kehittämään entistä paremmin vanhempien yhteistyön sekä lapsen aseman huomioivia tuen muotoja. On jatkettava LAPE-muutosohjelman eropalveluiden kehittämisen tiellä. Ammattilaisten on yhdessä madallettava avun hakemisen kynnystä. Ensi- ja turvakotien liitto haastaakin ammattilaiset mukaan osoittamaan tukea kahden kodin arkea eläville lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä kertomaan eropalveluista. Eroauttaminen on yhteinen asia!

Päivi Hietanen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto