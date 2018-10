Lukijalta: Toisen asteen opinnot liian kalliita

Toisen asteen opinnot ovat Suomessa ilmaisia, mutta opiskelu ei. Vuonna 2018 lukio opiskelija maksaa 2–4 vuotta kestävästä opiskelustaan keskimäärin 2 700 euroa. Kulut ovat nousseet viime vuodesta 400–700 euroa. Ammattiopinnoissa kulut voivat nousta jopa huomattavasti korkeammiksikin. Ei siis ihme, että jopa noin joka kolmannella on vaikeuksia selvitä kustannuksista. Noin 100 000 suomalaislasta tai nuorta kuuluu pienituloisiin perheisiin. Vähävaraisuus on yksi selkeä syy opintojen keskeytymiseen ja siihen miksi noin 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toisen asteen opintoja 25 ikävuoteen mennessä. Opintojen keskeytyminen on suurinta ammatillisissa opinnoissa, peräti 25 prosenttia keskeyttäneistä kertoi syynä olleen taloudellisen tilanteen.

Itse olen seurannut lukio- opintojen etenemistä hyvinkin läheltä ja kauhistellut kirjojen hintaa. Vuodelta 2016 oleva uusi opetussuunnitelma aiheuttaa sen, ettei käytettyjä kirjoja riitä kaikille. Digikirjat vaativat tietokoneen, joka sekin maksaa. Koneen on myös täytettävä tiettyjä vaatimuksia, jotta voit sitä käyttää ylioppilaskirjoituksissa. Digikirjat ovat sinänsä halvempia kuin perinteiset, mutta niiden haasteena ovat lisenssit. Huonoimmillaan joutuu ostamaan samaa kirjaa varten lisenssin jopa toistamiseen.

Kirjojen vaihtuvuus tuntuu olevan suurta, pahimmillaan edellisen vuosikurssin kirjat eivät käy seuraavalla koska kustantajaa on vaihdettu, vaikka sisältö ei tuossa ajassa ole paljoakaan muuttunut. Helsinki on juuri päättänyt jatkaa selvittelyä toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalien kustantamisesta. Hintalappu Helsingin tapauksessa olisi noin 20 miljoonaa euroa. Jos ajatellaan toisen asteen opiskelijoiden tasa-arvon kannalta, tulisi muidenkin kuntien pohtia samankaltaisia ratkaisuja. Suurin kysymys monella kunnalla ja kaupungilla lieneekin, mistä rahat?

Pahimmillaan toisen asteen opintojen suorittamatta jättäminen tai keskeyttäminen voi johtaa syrjäytymiseen, joka vasta kallista onkin. Nyt olisikin korkea aika huolehtia, että nuorilla on jatkossakin mahdollista opiskella ammattiin tai lukion kautta eteenpäin ilman taloudellisia ongelmia. Joka ikinen euro mikä satsataan nuorten tulevaisuuteen, maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.

Kai Karhukorpi, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta