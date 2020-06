Lukijalta: Veneilyn harrastajien mielipide huomioon

Silloin joskus Lappeen rannoille tultiin ensin veneillä. Maantiet, rautatiet ja ilmailun väylät kehittyivät myöhemmin. Tästä syystä veneet ovat vedessä ja rannoilla edelleen täällä Lappeenrannassa. Näin ovat myös kehittyneet satama-alueet ja sen ympäristö tänne kaupunkiimme. Veneily on vapaa-ajan harrastus siinä missä jääkiekko, jota pitäisi päästä pelaamaan keskelle kaupunkia kesällä?

Lappeenrannan kaupunki on vastuussa siitä missä ovat veneet kesäisin ja talvisin. Jos vika paikassa niin tulee heti huomautus. Veneiden säilytyksestä maksetaan vuokraa niin talvesta kuin kesästä. Omalla kohdallani hinta on noin 730 €. Eli ollaan kaupungin vuokralaisia ja veronmaksajia. Pidämme veneet siellä missä niiden kuuluu olla, laiturissa ja vedessä kesällä, kun ei veneillä.

On lehdissä kirjoitettu ja heitetty ajatuksia Lappeenrannan veneistä, ja miten ne rumentaa sataman ilmettä niin kesäisin kuin talvisin.

Mielestäni kesäisin veneet kuuluvat näille nykyisille paikoille elävöittämään rantojen maisemaa. Ei ne Monacossakaan ole missään syrjässä pois ihmisten silmistä. Talvisäilytystä voi kehittää, mutta kaupunki on velvollinen osoittamaan uuden alueen.

Linnoitusniemen talvisäilytysalue on epäkiitollinen koska siellä keväisin pyörivät autoilijat, pyöräilijät, lenkkeilijät ja muut pällistelijät sekä varkaat sekaisin nosturien ja veneiden kunnostajien seassa. Alue on keväisin telakka-aluetta joka on rinnastettava työmaa-alueeksi, jonka me veneilijät olemme vuokranneet kaupungilta!

Kuka on vastuussa jos vahinkoja sattuu? Muualla maailmassa telakka-alueet ovat aidattuja lukittuja alueita joihin on asiattomilta pääsy kielletty.

Onko Metsä-Saimaan satama-alueella talvisäilytysmahdollisuus? Mustolassa ainakin on tilaa niin ulkona kuin tyhjissä halleissa! Kymmenen tonnin veneitä ei voi kuljettaa ympäri maakuntaa.

Näitä asioita voi kehittää aktiivisesti kaupungin taholta jos niin tahdotaan. Kaupunki voisi kysyä myös paikallisilta venejärjestöiltä miten asioita voi edistää! Kaikki kehitys ei saa mennä turismin ja muun hulabaloobisneksen ehdoilla, vaan myös kaupunkimme omia kansalaisia pitää kuulla, tässä tapauksessa etenkin veneilyn harrastajia.

Kari Lappalainen

Lappeenranta