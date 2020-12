Lukijalta: Opiskelijoiden rekrytointi tekee kansanopistojen tilanteen haastavaksi

Korona on vaikuttanut monella tavalla koko yhteiskuntaan kaikkialla maailmassa. Oppilaitoksiin se toi jo keväällä etäopetuksen, myös alakouluihin. Vähemmän tunnettua taitaa olla sisäoppilaitoksina toimivien kansanopistojen tilanne: internaatissa ei juuri enää ole voinut asua, ja muutenkin opistoissa asuvien määrä on pudonnut radikaalisti, niin myös 70-vuotisjuhlavuottaan viettäneessä Joutsenon Opistossa.

Kun Raittiuden Ystävien vuonna 1950 perustama Joutsenon Opisto aloitti toimintansa, asuivat lähes kaikki 40 opiskelijaa opistolla, ns. kansanopistokodissa. Opiston ammatillisten raittius- ja kulttuurisihteereiden sekä taidekoulutuksen ollessa täydessä laajuudessa 1990-luvun alussa, opiskelijoita oli noin 150, ja edelleen heistä 80 % asui kampuksella. Vielä 2000-luvun alkupuolella avoin yliopisto korvasi suurelta osin ammatillisen koulutuksen menetykset. Opistolla asuvien määrä oli edelleen kuitenkin laskussa.

Internaatti on Joutsenossa ollut erittäin tärkeä myös Taidekesän aikana – juuri sen avulla luotiin 1970-luvulta lähtien Taidekesän yhteishenki. Kurssien korkeatasoisia opettajia kutsuttiin jopa apulaisrehtorin kotiin iltaisin. Erinomainen ruoka täydensi kokonaisuuden. Nähtäväksi jää, miten Taidekesä jatkuu ensi vuonna välivuoden jälkeen; onko mennyt tyhjä kesä ollut kohtalokas taitekohta?

Ongelma on myös internaattia varten aikanaan rakennetut kiinteistöt. 1980-luvulla rakennettiin Joutsenon Opistolla uusi ruokala-asuntolarakennus, sekä peruskorjattiin vuonna 1957 valmistunut suuri kivinen opiskelijoiden asuntola. Nyt nämä tilat ovat suurelta osin tyhjinä. 40 vuotta sitten oli mahdotonta arvioida internaatin tarve 2020-luvulla.

Opistojen hallintoelimet ovat suurten kysymysten edessä sekä yleisesti koko maassa että myös Joutsenossa. Opiskelijamäärän huomattava lasku pitkillä talvikursseilla on jo ennen koronaa tuonut omat haasteensa. 2010-luvun jälkipuolisko on merkinnyt koko kansanopistolaitokselle haasteita lisääntyneen muun koulutustarjonnan myötä. Sisäoppilaitos opiskelun paikkana on joutunut aivan toisenlaiseen maailmaan, jossa opiskelijoiden rekrytointi on entistä vaikeampaa.

Jyrki Jokinen

Joutsenon Opiston entinen opettaja, vararehtori ja rehtori

Forssa