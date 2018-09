Lukijalta: Isoja eläkkeitä on leikattava myös Suomessa

Suomen eläkejärjestelmä on sellainen, että työssä käyvä sukupolvi maksaa eläkkeellä olevien eläkkeet. Järjestelmä ei nikotellut, kun suhteellisen pientä eläkettä saavia oli vähän ja työssäkäyviä paljon. Eräästä kirjoituksesta lukuja lainaten. ”Vuonna 2007 eläkkeitä maksettiin alle 18 miljardia vuodessa, nyt 30.”

Estareissa joku jaksaa valittaa taitetusta indeksistä. Sen poisto olisi pelkkä tulonsiirto rikkaille eläkeläisille. Se unohtaisi oitis ne puoli miljoonaa alle 1 000 euroa saavat, joiden omanlaisia tuloja (kansaneläke ja takuueläke) on leikkauksilla koko ajan pienennetty.

Eläkepolitiikasta päättäneiden toimia ei kaukonäköisyydestä maksa kehua.

Eläkepolitiikasta päättäneiden toimia ei kaukonäköisyydestä maksa kehua; talouskasvulle tuli loppu. Kun asia oivallettiin, turvattiin ensin oma etu, unohdettiin demokraattinen politiikka, joka on yhteisten asioiden hoitamista.

Hyvätuloinen päättäjä ei lämpene eläkekaton asettamiselle, vaikka se useissa maassa on, muun muassa Sveitsissä, Ruotsissa ja Kanadassa, siis nämä vain esimerkkinä mainitakseni. (Lähde Eläketurvakeskus)

On laskettu, että veroprogression saattaminen tähtäimenä eläke korkeintaan 3 000 euroon kuukaudessa toisi säätöjä vuodessa 850 miljoonaa. Omituisesti kaikilta muilta tahoilta leikkuri on leikannut ja kättä päälle -sopimukset ratkottu, mutta ökyeläkkeisiin solmittu diili on niin pyhä, että siihen ei kajota. Pitkään elävät ovat saamapuolella ja eläkkeelle pääsyä on venytetty, mutta ei sekään ratkaise, ratkaisevaa on, että ansaitseminen ja maksaminen on mielletty synonyymeiksi.

Ellei Suomeen tehdä päivitetty uusi sukupolvisopimus, missä ensi töikseen leikataan ylisuureet eläkkeet, jää nyt eläkkeitä maksavalle luu käteen, tästä pitää huolen taitettu indeksi ja elinaikakerroin.

Tuttavapiirissä on muuan kovaa eläkettä saava. Usein hänen suustaan kuulen, että palkkoja pitäisi alentaa ja yritystoimintaa lisätä sekä ostaa tuotteita ja palveluita vain kotimaisilta yrittäjiltä. Olen tämän opin sisäistänyt, mutta valitettavasti oppi ei ole porvarin omassa käytössä, sillä tämä sama henkilö tankkaa autionsa bensat Venäjällä ja kehuu vielä, että eläkkeestäkin puolet jää säästöön.

Markus Malmi, Lappeenranta