Lukijalta: Brändäys kannattaa tehdä isosti

Uutistuottaja Eevi Kinnunen (ES 9.2.) mollaa tarpeettomasti Imatran kekseliästä tempausta, kansallisihmeeksi julistautumista.On onnetonta, että ei muuta keksitä kuin haukutaan niitä, jotka sentään jotain yrittävät tässä taloustilanteessa. Kysyit Eevi Kinnunen, uskommeko me Imatran ihmeeseen? Syytä olisi, myös lappeenrantalaisten. Nimittäin Imatralle tullaan usein Lappeenrannan kautta. Kaikki, mikä lisää matkailua alueellamme, sataa yhteiseen laariin.



Mitä tulee Imatran ihmeisiin – ne sattuvat kaikki olemaan totta! Mitään keinotekoista ei siellä ole. Listasta sitä paitsi puuttui monta asiaa. Imatralla on hieno historia – niin luonnon, teollisuuden kuin sodan saralla. Imatralla riittää tarinoita vaikka muille jakaa. Imatra lienee ainoita kaupunkeja maailmassa, jonka maaperällä ovat vierailleet Katariina Suuri ja Adolf Hitler.



Imatra on ainut paikka Etelä-Suomessa, jossa on käyty maataisteluja jatkosodan aikana. Imatran kuuluisa talkoohenki on synnyttänyt sellaisia ilmiöitä kuin Imatranajot, Itä-Länsi 2017, Lappeenrannan koiranäyttely (kyllä, se siirtyi Imatralle) ja Karjalan Kovin (sekin siirtyi Imatralle). Konserttihovi, upea yksityinen konserttisali. Lotta-ja Veteraanimuseo hienoine kokoelmineen – sekin yksityinen. Auki joka päivä. Lappeenrannan yhden huoneen Lottamuseo on auki vain tilauksesta. Mustan ja Valkoisen teatterifestivaali – myös talkoovoimin synnytetty, viettää tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan. Off-road Areena – maan ainoita sisämotocross-halleja. Talkoilla tehty. Puhumattakaan monista muista urheilu- ja kulttuuritapahtumista. Imatralla osataan puhaltaa yhteen hiileen. Samaa toivoisi myös maakunnalta.



Sen sijaan että mollataan naapuria joka uskaltaa markkinoida itseään, kannattaisi katsoa peiliin ja miettiä, löytyisikö itseltä jotain vastaavaa? Ja jos ei löydy, niin tuettaisiin sitä, keneltä löytyy eikä lytättäisi maakunnan ykköslehdessä asiattomalla tavalla. Brändäys kannattaa tietenkin tehdä isosti, maailmalla, eikä kotinurkilla. Varsinkin kun tietää, minkä kohtelun omissa lehdissä saa!



Ei se, että Imatra julistautuu kansallisihmeeksi, vähennä uskoa ihmeisiin. Kyllä se alueen on valtalehti, joka vähentää sitä uskoa nostamalla yksittäisen toimittajan mielipide kolmossivun tärpiksi.



Riitta Mustonen, Joutseno, ikuinen imatralainen, auktorisoitu Imatra-opas