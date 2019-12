Lukijalta: Olemme Euroopan tyytyväisin kansa

Suomalaiset ovat Euroopan tyytyväisintä kansaa. Helsingin Sanomat kirjoitti 29.11. tutkimuksesta, joka toistetaan muutaman vuoden välein. Tutkittuja suomessakin oli 10 000.

Olemme tyytyväisempiä kuin viisi vuotta sitten. Meillä tyytyväisiä kansalaisia on 81 prosenttia kaikista. Norja, Sveitsi ja Itävalta on lähellä, eli 80 prosenttia niistä kansoista on tyytyväisiä. Esimerkiksi Saksa, Ranska, Italia ja Espanja jäävät tuntuvasti. Suomi on ollut kärkimaita, jopa onnellisin kansa 2015—2017 onnellisuusmittauksissakin, toteaa Frank Martela Aalto-yliopistosta.

Ei tämä tällaiselta tunnu, kun lukee lehtien estari-palstoja, missä kaikkialla Suomessa ja meillä Lappeenrannassakin valitetaan kaikista mahdollisista asioista. Mittareina viimeisessä tutkimuksessa olivat: bruttokansantuote, odotettavissa oleva elinikä syntyessä, vapaus tehdä valintoja, anteliaisuus, korruptio, kielteiset ja myönteiset tunteet, sosiaalinen tuki eli se, tietääkö saavansa apua sitä tarvittaessa. Siis kelpo mittareita!

Kyllä meillä asiat ovat hyvin, Postin asiatkin menivät ehkä paremmin, mitä muualla. Itsenäisyyspäivän vastaanotolla valitettavasti on monta ahnetta suomalaista, eivätkä kaikki ole kunniaksi maallemme. Mutta itsenäisyytemme on suuri arvo, ja sen meille viime sodissa säilyttäneet ovat arvonsa ansainneet. Heitä muistettakoon maamme pelastajina.

Pertti Mela,

Lappeenranta