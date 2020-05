Lukijalta: Hanhille lukutaitokursseja?

Samaan aikaan, kun maailmalla nälänhädät lisääntyvät ja kotimaassa ruoka-avun tarve kasvaa, ja taloustieteilijät varoittavat jopa mahdollisesta elintarvikepulasta, meillä Suomessa on edelleen varaa syöttää peltojamme valkoposkihanhille. Vahingot ovat tänäkin vuonna jo tuhansia hehtaareita ja tuhokorvaus viljelijöille on tappioon nähden mitätön.

Valkoposkihanhi on suojeltu EU:n lintudirektiivillä sekä ns. Bernin sopimuksella, mutta onko laji meillä tosiaan uhanalainen. Viime syksyn laskennassa Suomessa havaittiin noin 33 700 valkoposkihanhea. Määrä on kasvanut vuosittain noin kymmenellä prosentilla. Jotain asialle pitää joka tapauksessa tehdä, ja rajoitetun metsästyksen salliminen on nykytiedon valossa ainoa järkevä ratkaisu.

Virossa ja Ruotsissa, jotka ovat myös Bernin sopimuksen allekirjoittaneet, valkoposkihanhien metsästys on sallittu pelloilta satovahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoitetusti metsästystä on suoritettu myös puistoista ja esimerkiksi golf-kentiltä. Samoin voitaisiin toimia myös Suomessa.

Sitten on omassa kuplassaan elävät kaupunkilaispoliitikot, jotka eivät kai ole vieläkään tajunneet, että ruoka pitää jossain tuottaa ja jokainen tuhottu pelto tarkoittaa vähemmän syötävää. Yllättävää ei ole, että vihreät ovat vastustaneet valkoposkihanhen metsästystä, ja tarjonneet ratkaisuna lintupeltoja hanhien levähdysaluille. Kylteilläkö ne sinne opastettaisiin? Emme usko hanhien saavuttavan lukutaitoa, vaan ne popsivat pellolla kuin pellolla.

Suomessa on siirryttävä Viron ja Ruotsin käytäntöön, ja metsästys tuhojen estämiseksi sallittava. Tietysti järkevää olisi myös hyödyntää linnun liha, jos se kerran ammutaan. Tänä aikana, kun ruokaturva huolettaa kansalaisia kaikkialla, metsästäjien velvoittaminen ruoan haaskuuseen ja hautapaikkojen luettelointiin ja raportointiin, on aivan väärä signaali, joka ainoastaan lisää maaseudun asukkaiden turhautumista.

Sari Essayah

kansanedustaja, pj. KD

Peter Östman

kansanedustaja, MMV:n jäsen, KD