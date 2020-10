Lukijalta: Varhaiskasvatuksen ongelmakohdat eivät ole kadonneet

Hallitus uutisoi varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta. Tavoitteena on lisätä lasten varhaiskasvatusta ja äitien paluuta työelämään. 1.8. alkaen muuttui työntekijämitoitus takaisin 1:7 yli 3-vuotiaiden ryhmässä. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan muuta varhaiskasvatuksen ongelmakohtia jotka ainakin omalla kohdallani painavat paljon enemmän, kun työhön paluun ajankohtaa äitinä mietin.

Ryhmäkoot ovat yhä suuria. Vaikka pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmässä on 4 aikuista, on sylejä kovin vähän jos 12 lapsen ryhmässä on paljon vuoden ikäisiä lapsia. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä myös tarpeet 3- ja 5-vuotiailla ovat hyvin erilaiset, sekä kehitysvaiheet. Työntekijöillä ei usein ole mahdollista antaa lapselle niin paljoa yksilöllistä huomiota ja kohtaamista, mitä haluaisi. Kiireen tuntu on työntekijöillä läsnä lasta viedessä ja hakiessa.

Monissa kunnissa ja kaupungeissa päiväkodissa on satoja lapsia samassa talossa. Vaikka toteutetaan porrastettuja ulkoiluja ja pienryhmätoimintaa, on melutaso ja hälinä suurta.

Monissa kunnissa ei ole enää tarjolla perhepäivähoitoa lainkaan vaihtoehtona joka tarjoaisi mahdollisesti kodinomaisemman laskun päivähoitomaailmaan.

Media on nostanut esiin varhaiskasvatuksessa työskennelleiden huolen riittämättömyydestä sekä työn kuormituksesta ja stressaavuudesta myös palkkaan nähden.

Siksi järkeviä toimenpiteitä olisi ollut ryhmäkokojen pohdinta, riittävä ja hyvin koulutettu henkilökunta jolla on aikaa ja mahdollisuus tehdä työ hyvin, ja annetussa ajassa. Lapsilähtöinen ote kun mietitään tiloja sisällä ja ulkona, sekä lapsimäärä.

Varhaiskasvatuksen tulisi olla laadukasta ja kodin kanssa yhteistyössä tapahtuvaa jossa lapsi on yksilö, ei yksi muiden joukossa. Päiväkoti ei saisi olla säilytyspaikka vanhempien työpäivän ajan, mutta valitettavan usein siihen suuntaan ollaan menossa.

Onneksi tarjolla on myös vaihtoehto alle 3-vuotiaiden vanhemmille, tehdä vähemmän työtä joustavalla hoitorahalla. Tällöin lapsi saa kosketuksen varhaiskasvatukseen, mutta ei välttämättä joudu olemaan hoidossa 40 tuntia viikossa.

Hanne Seppäläinen

Taipalsaari