Lukijalta: Eksoten johto vastaa arvostelijoille: Päättäjät ja henkilökunta ovat aina potilaan ja asiakkaan asialla

Etelä-Karjalassa on vähennetty ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja yhteensä 770. Niiden tilalle on lisätty ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja 320 ja lisäksi Eksotella on erimuotoisen palveluasumisen paikkoja yhteensä 250. Uuden K-sairaalan vuodeosastopaikat korvaavat entisen Armilan sairaalan ja keskussairaalan vanhan osan potilaspaikat.