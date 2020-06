Lukijalta: Valkoposkihanhien tuhojen estämiseen tarvitaan uusia keinoja

Valtaosa valkoposkihanhista jatkoi jo muuttomatkaansa tundralle pohjoiseen lämpimien ilmavirtojen vihdoin saapuessa. Jälkeensä ne jättivät aiempaakin mittavammat tuhot, sillä tänä keväänä kylmät ilmavirrat pysäyttivät parvet ruokailemaan pitkäksi aikaa itäisille pelloille. Etelä-Saimaa uutisoi 21.5. valkoposkihanhien aiheuttamista tuhoista maakunnassa, erityisesti Parikkalassa.

Tilanne on viljelijöiden kannalta erittäin vaikea. Pahimmillaan koko kevään työ on valunut hukkaan, kun kaikki kylvetyt siemenet on syöty ja nurmi nyhdetty juurineen niin, että kesän ensimmäinen rehusato on menetetty.

Ympäristöministeriössä ja ELY-keskuksessa onkin varauduttu tukemaan viljelijöitä korvaamalla valkoposkihanhista aiheutuneet vahingot mahdollisimman nopeasti. Toivottavasti kunnat tekevät vahinkoarviot pikaisesti, jotta korvaukset saadaan maksuun. Pelkkien korvauksien sijaan tarvitaan kuitenkin uusia keinoja hanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Valkoposkihanhi on suojeltu luonnonsuojelulailla sekä EU:n lintudirektiivillä. Sääntely mukaan poikkeuslupia hanhien tappamiseen voi saada, jos ne aiheuttavat vakavia satovahinkoja, joita ei ole voitu ehkäistä muilla keinoilla. Ruotsissa metsästykseen voidaan myöntää alueellisia EU-lainsäädännön mukaisia yleispoikkeuslupia. Tämä tulisi kysymykseen myös Suomessa, jos laji olisi metsästyslain alla.

On kuitenkin epärealistista kuvitella, että itäisen Suomen yli muuttavaa yhteistä eurooppalaista hanhikantaa olisi mahdollista poikkeusluvilla pienentää niin massiivisesti, etteivät linnut enää aiheuttaisi yhtään satovahinkoja. Siksi ongelman ratkaiseminen on monimutkaista ja työtä sen eteen tehdään EU-tasolla.

Lintujen hävittämisen sijaan on otettava käyttöön sellaisia keinoja, joilla voidaan sovittaa maanviljelys ja muuttoreitti toisiinsa. Tässä, jos missä, tarvitaan todellista hybridistrategiaa.

Linnut oppivat nopeasti ja siksi karkoituskeinoja on vaihdeltava. Keski-Karjalan puolella tätä työtä on tehty jo vuosien ajan. Lintujen karkoitus ei kuitenkaan auta, jos ei kiinnitetä huomiota siihen, mihin linnut karkoitetaan. Valkoposkihanhille tarvitaan niille suunniteltuja syöttöpeltoja, jotka on sijoiteltu niiden muuttoreitin varrelle. Valtio korvaisi näiden lintupeltojen ylläpitämisen kulut ja ne vähentäisivät huomattavasti muiden peltojen tuhoja.

Hanhipellot on saatava vahvasti mukaan maatalouden seuraavaan tukiohjelmaan ja peltoja on otettava kokeiluun jo ennen uutta ohjelmakautta. Kun eri keinoja käytetään tehokkaasti yhdessä, voidaan minimoida hanhien aiheuttamat vahingot. Vahinkojen riittävästä korvaustasosta on myös huolehdittava.

Krista Mikkonen

ympäristö- ja ilmastoministeri (vihr.)

Hanna Holopainen

kansanedustaja (vihr.)