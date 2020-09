Lukijalta: Kuokka maahan ja monitoimiareena Lappeenrannan keskustaan mahdollisimman pian

Kaupunginvaltuuston iltakouluna 31.8.2020 seuranneena vankistui entisestään ajatus siitä, ettei monitoimiareenaa ole mitään järkeä rakentaa muualle kuin Lappeenrannan keskustaan. Kiitän kaupunkia, konsultteja ja Liiga-SaiPa Oy:tä avoimuudesta lukujen suhteen.

On harmillista, että tämänkaltaisen hienon ja elinvoimaa kaupunkiin tuovaan projektiin liitetään väitteitä, mitkä eivät pidä millään tasolla paikkaansa. Klaus Pelkosen väite (ES, 3.9.2020) siitä, että kustannuslaskelmien kanssa kikkaillaan on täysin vailla pohjaa ja kaipaisi lihaa luiden väliin löysän heittelyn sijaan.

Lappeenrannan asukkaiden pitäisi olla iloisia ja ylpeitä siitä, että kaupungista löytyy väkeä, jotka uurastavat kaupungin elinvoimaisuuden eteen.

Sen verran otan kantaa Tampere-vertailuun, että edelleenkään Lappeenrantaan ei rakenneta samanlaista kompleksia kuin Tampereelle. Tampereelle rakennetaan Tampereen talousalueelle sopiva areena hotelleineen ja kasinoineen (kapasiteetti 13 000) ja Lappeenrantaan Etelä-Karjalan talousalueelle sopiva areena (kapasiteetti 5 000), joka on pelkästään monitoimiareena.

Muutin yhdeksän kuukautta sitten Lappeenrannasta Tampereelle, ja suhtautuminen rakentamiseen ja kehittämiseen on täällä aivan eri tasolla. Tampereella on myös hikikarpaloita iholle nostattava määrä velkaa, mutta ihmisillä on usko siihen, että investoinnit tuottavat tulosta vuosikymmenien saatossa.

Lappeenranta ei ole Tampere, mutta ihan yhtä lailla sielläkin pitkälle tulevaisuuteen tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin.

Lappeenrannan toinen vaihtoehto on jäädä tuleen makaamaan, olla kehittämättä kaupunkia ja samaan aikaan huomata kun kaupunki ja maakunta kuihtuvat pois, eikä mitään edes yritetty.

Luvut on nyt pöydällä, ja keskustelut on keskusteltu. Nyt tarvitaan tekoja.

Toivon valtuustolle rohkeutta katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Kun kaupunki on elinvoimainen, niin junanviemät saattavat joskus vielä palata kaupunkiin. Kenties niitä junantuomiakin tulee. Kuokka maahan ja monitoimiareena keskustaan mahdollisimman pian.

Tuomas Toivanen

Tampere