Lukijalta: Kotihoidon pysäköintilupa tulee tarpeeseen

Kotiin vietävää hoivaa on nykyään paljon, ja sen tarve tulee tulevaisuudessa yhä kasvamaan väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa. Erityisesti suurissa kaupungeissa kotihoidon työtä hankaloittavat kuitenkin niukat parkkipaikat. Ylityöllistetyt kotihoidon hoitajat joutuvat jahtaamaan parkkiruutuja ja kellottamaan asiakaskäyntejään parkkiongelmien takia. Tämä aika on poissa autettavilta. Ammattilaisten työaikaa pitää pystyä käyttämään hoito- ja hoivatyöhön.

Koska kunnallisella tasolla asiaa ei pystytty ratkomaan riittävällä tavalla, teimme viime eduskuntakaudella liikenne- ja viestintävaliokunnassa tieliikennelain käsittelyn yhteydessä lausuman lakiesitykseen, eli käytännössä vaatimuksen, että viestintä- ja liikenneministeriön on löydettävä kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen osalta pysäköintiratkaisu ennen lain voimaanastumista. Uuden tieliikennelain on määrä tulla voimaan 1.6.2020.

Hallituksen ehdotuksessa hoitajien pysäköinti mahdollistettaisiin erityisellä pysäköintitunnuksella. On tärkeää saada kotihoidon pysäköintiasia vihdoin kuntoon. Eduskuntakäsittelyn aikana on vielä varmistettava, että esityksessä on huomioitu sekä työntekijöiden että muun liikenteen turvallisuus, samoin pysäköinnin oikeutus ja hallinta esim. aikarajoitukset huomioiden. Digitaalisia pysäköintisovelluksia voisi myös hyödyntää toteutuksessa työn tarpeita palvelevan ja sujuvan pysäköinnin varmistamiseksi.

Mia Laiho

kansanedustaja, Espoo

Sofia Vikman

kansanedustaja, Tampere

Jukka Kopra

kansanedustaja, Lappeenranta

kokoomus