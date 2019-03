Lukijalta: Isisiin liittyneet eivät tervetulleita takaisin Suomeen

Mielestäni suomalaiset eivät saisi olla Isisin riveihin vapaaehtoisesti liittyneiden ja nyt paluuta Suomeen haluavien ihmisten suhteen liian hyväuskoisia. Terroristiselle toiminnalle ei pidä Suomessa antaa mitään edellytyksiä. Sellaisille ihmisille, jotka ovat Isisin toiminnassa mukana on syytä pysyä pois Suomesta. Terroristiselle toiminnalle ei pidä antaa yhtään tilaa Suomessa.

Mielestäni Suomen kansalaisuus täytyisi evätä, ja tässä asiassa pitäisi olla ehdoton. Pitää olla tiukka, koska aina, kun ymmärrämme ja annamme siimaa, nämä ihmiset käyttävät he sen hyödykseen. Kun ihminen on valinnut tämän tien, tuommoiseen toimintaan ja lähtenyt Isisin mukaan, on minun mahdotonta hyväksyä sitä, että hän tulisi takaisin. Sellaiset ihmiset, eivät ole tervetulleita Suomeen.

Kun on lähtenyt Suomesta vapaaehtoisesti sotatoimialueelle edistämään Isisin tavoitteita, ei mielestäni Suomella ole mitään velvollisuutta päästää takaisin veronmaksajien elätettäväksi.

Petri Mutikainen, Kaakkois-Suomen sinisten puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas, Imatra