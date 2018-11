Lukijalta: Sairaaloiden työnjakoasetusta on tarpeen muuttaa

Vuoden alussa tuli toimeenpantavaksi erikoissairaanhoidon keskittämisasetus. Se velvoittaa keskussairaalat lähettämään tietyt potilaat hoidettaviksi yliopistosairaaloihin, Eksoten tapauksessa lähinnä HUS:iin. Keskittämisasetusta eivät kannattaneet sen enempää keskussairaalat kuin yliopistosairaalatkaan, eivätkä terveydenhuollon ammattilaiset arvioineet asetuksen tuovan säästöjä.

HUS on asetuksen takia ruuhkautunut, Eksoten talousarvioon puolestaan tulee yliopistosairaaloilta ostoihin tänä vuonna noin viiden miljoonan menoylitys (menokasvu viime vuodesta yli 20 %), josta vähintään kaksi miljoonaa aiheutuu keskittämispakosta. Itse emme voi näihin menoihin vaikuttaa millään lailla. Maan hallituksen mielestä keskittämisasetuksen piti tuoda suuria säästöjä!

Kukaan ei ole luopunut mistään hoidoistaan.

Vuonna 2016 nimettiin myös 12 laajan päivystyksen sairaalaa, joista yksi on Eksoten oma keskussairaala. Keskitettäviä hoitoja voitaisiin entiseen tapaan antaa omassa laajan päivystyksen sairaalassamme, jossa on toistakymmentä erikoisalaa osaavine lääkäreineen ja hoitajineen ympäri vuorokauden saatavilla. Heidän osaamisensa ja motivaationsa pysyy korkeana vain sitä kautta, että leikattavia potilaita ja leikkausten toistoja on riittävästi.

Mitä onkaan tapahtunut vaativien hoitojen keskittämisessä laajan päivystyksen sairaaloihin, jotka ovat paremmin resurssoituja kuin muut keskussairaalat muun muassa naapurimaakunnissamme? Ei mitään! Kukaan ei ole luopunut mistään hoidoistaan, erikoisaloistaan eikä potilaistaan laajan päivystyksen sairaaloissa hoidettaviksi. Maan hallitukselta unohtui kokonaan ohjata ja seurata sitä, että laajan päivystyksen sairaaloiden ja tavallisten keskussairaaloiden välille syntyisi osaamisen, erikoisalojen ja resurssien tason mukainen työnjako. Laajan päivystyksen sairaaloille tulee hyvin kalliiksi ylläpitää laajan päivystyksen edellyttämää henkilö-, tila- ja laitevalmiutta, jos keskittämistä ei ministeriöstä vaadita niin, että eri tasoisten sairaaloiden aiottu työnjako toteutuisi.

On pakko todeta, että maan hallitus ei näitä kahta erillistä työnjakokuviota päättäessään hallinnut kokonaisuutta. Erikoissairaanhoidon keskittämisasetus ja laajan päivystyksen sairaaloiden nimeäminen aiottuine tehtävineen ja vastuineen ovat harvinaisen suuressa ristiriidassa keskenään.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja (sd.)