Lukijalta: Korkeat paperipinot antavat erilaisia viestejä

Olemme viime aikoina saaneet runsain mitoin ihmetellä televisiossa ja lehdistössä esiintyviä kansanedustajiamme ja heidän edessään pöydällä olevia korkeita paperipinoja. Mitä he oikein haluavat näillä paperikasoillaan meille viestittää?

Kertovatko he kuinka valtavan työmäärän kanssa he kamppailevat, vai haluavatko he ilmaista, etteivät he ole lähestulkoonkaan ehtineet edes lukea mitä niihin on kirjoitettu vaikka aikaa on ollut lähes neljä vuotta. Heillähän on jopa henkilökohtaiset avustajatkin.

He, joiden edessä on muita matalampi pino haluavat varmaankin kertoa, että he, he, mehän sentään olemme parempia ajatustyössä kuin te muut. Sehän on toki selvää, ettei heitä voi ainakaan ahkeruudesta moittia.

Tauno Tukiainen, Lappeenranta