Lukijalta: Kouluruoka kuntoon – Ruokalistaa pitäisi muuttaa jyrkästi Inka Nordlund Arkistokuvassa Kimpisen koulun lempeää kanakeittoa.

Mitä tulee mieleen sanasta kouluruoka? Onko se huolella ajan ja vaivan kanssa tehty ateria, jota tarjoillaan koululaisille, pienille ja isommille oppilaille? Vai onko se kumiperuna ja hieman kalatonta lohikastiketta?



Mielestäni kouluruuan täytyy olla maukasta, monipuolista ja että kaikki tykkäävät siitä. Uskoakseni en ole ainoa oppilas Suomessa, tai meidänkään koulussa, joka ei piittaa kouluruuasta. Jos oppilaat eivät saa koulusta kummoista ruokaa, he lähtevät etsimään sitä jostain muualta.



Jos koulussa tarjotaan pahaa ruokaa eikä ole valmistautunut siihen, ja takana sekä edessä olisi pitkä päivä, malttaisiko vain olla koulussa, vai kävisikö kaupasta hakemassa vähän evästä loppupäivään?



Koulumme lähellä sijaitsee kauppa, jossa oppilaat käyvät koulupäivän aikana. Jos kouluruoka olisi maistuvaa, vähentäisikö se oppilaiden määrä jotka käyvät kaupassa, tai poistaisiko se kokonaan oppilaiden kaupassakäynnin.



Isäni kertoi, että ennen vanhaan koulussa sai syödä lihapullia niin paljon kuin jaksoi, nykyään rajoitus oppilasta kohden on kahdeksan kappaletta, missä ei ole mitään järkeä. Tai jos koulussa tarjotaan vain kumiperunoita ja kinkkukastiketta. Sille ruualle voisi olla myös vaihtoehtona spagettia ja jauhelihaa. Kaikilla on nälkä!

Jos itse saisin vaikuttaa kouluruokaan ruokalista muuttuisi jyrkästi. Haluaisin, että kaikki saisivat mieleistään kouluruokaa ja kasvissyöjillekin olisi vaihtoehtona jotain muuta kuin papuja ja parsakaalia.



Olisiko kunnalla mahdollista panostaa vähän enemmän kouluruokaan vai olisiko muka parempi vaihtoehto jättää asia sikseen? Jos asia jätettäisi sikseen, kävisivätkö kohta yhä useammat oppilaat kaupassa. Sitten kun rahat loppuisivat alkaisiko kaupasta varastelu yleistymään ja rikollisten määrä kasvaisi? Pistetään asialle piste ja tarjotaan kouluissa parempaa kouluruokaa, ja lopetetaan kaupassa käynti kouluaikana.



Henri Lensu, Saimaanharjun yhtenäiskoulu 8. C