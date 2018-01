Lukijalta: Omailmoituksella joustavuutta korvausten maksuun

Hallituksen toimenpiteitä työttömien aktivoimiseksi on arvosteltu eri tavoin. Yle uutisoi, että keikkatyö ei kannata, koska soviteltua päivärahaa pitää odottaa useita viikkoja. Jos keikkatyötä on runsaasti, palkalla kyllä pärjää siihen asti, että saa sovitellun päivärahansa.



Yksi tapa ratkaista ongelma olisi Kelan (työttömyyskassojen) joustavuus. Työtön voisi ilmoittaa, jos on saanut 300 euroa tai vähemmän palkkaa kuussa. Tällöin korvaus ei muutu, ja se voitaisiin maksaa normaaliaikaan työttömälle. Tarkistus tapahtuisi sitten ilmoituksen perusteella.



Yli 300 euron palkkakaan ei ole ongelma, jos tahtoa on. Työtön voisi ilmoittaa palkkansa, ja Kela (kassa) maksaa ennakkomaksun, joka tasataan sovitellun päivärahan maksun yhteydessä. Tällä on Kelalle ja kassoille tietysti työllistävä vaikutus, mutta sehän kaunistaa tilastoja! On käsittämätöntä, että huipputietokoneiden aikana meillä on tällainen ongelma. ”Kottia" on maksettu kauan ennen laskutikun keksimistä.



Riitta Heikka, Taipalsaari