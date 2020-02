Lukijalta: Rakennuksilla on arvonsa

Kolmen Ristin Kirkko on Etelä-Karjalan ainoa kansainvälisesti tunnettu rakennus. Suomen rakennushistorian merkkirakennuksia ovat Lappeen kirkko, Lemin kirkko, Ruokolahden kellotapuli. Valtionhotelli, Imatran voimalaitos, Imatran uimahalli ja urheilutalo sekä alueina Rakuunanmäki, Lappeenrannan linnoitus, IVOn asuntoalue, Kupari ja Lättälä.

Arvokkain tapa säilyttää kulttuuriperimää on omaehtoinen suojelu. Se osoittaa yhdyskunnan kyvyn arvostaa aikaansaannoksiaan. Rakennettu ympäristö suojellaan hienoimmin kaavoituksella. Asukkaat tuntevat historiansa ja määrittävät arvonsa.

Imatran uimahalli ja urheilutalo on rakennustyyppinsä ja aikakautensa merkittävin rakennus: olympiavoittaja Einari Teräsvirran suunnittelema. Harmi, että Imatran kaupunginhallitus on päättänyt poistaa asemakaavasta rakennuksen suojelumerkinnän. Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa rakennuksen purkaminen. Emme voi välttyä ajatukselta, että mielissä kiiltää Vuoksea heijasteleva Kärkkäisen peltihalli.

Toisaalta urheilutalon tilapuutteet ovat niin pienet, että ne voidaan toteuttaa edullisimmin nykyisen rakennuksen jatkoksi. Samoin uimahallin ja Varpasaaren lahden väliin mahtuu samalla järjestelmällä uusi kuusiratainen allas. Kuntoarvion mukaan rakennukset eivät ole purkukunnossa, vain tietyltä osin korjauksen tarpeessa. Hyvällä suunnittelulla laajennukset voidaan toteuttaa niin, että alkuperäinen säilyy ja uusi täydentää arkkitehtonisen kokonaisuuden.

Mikäli Imatra rakentaa uimahallin ja urheilutalon Ukonniemeen on nykyisille rakennuksille niiden arvon mukaista suunnitella uusi käyttötarkoitus, joilla ne pystytään säilyttämään. Nyt Imatran päättäjille on tämän rakennuksen arvoksi esitelty sen tekninen arvo, lähinnä purkukustannukset.

Maisemasta, Vuoksesta, kaupunkikuvasta, palvelurakenteesta, Imatran merkityksestä ja muista ei-materiaalisista arvoista ei kukaan huolehdi. Kannattaa kuunnella Uutisvuoksen keskustelutallenteesta Annu Vertasen puheenvuoro.

Kannatamme kaikkia toimenpiteitä, jotka tähtäävät Imatran uimahalli ja urheilutalon säilyttämiseen.

Raine Valtonen, pj.

Kaakkois-Suomen arkkitehdit SAFA