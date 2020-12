Lukijalta: Näkyvätkö kansainväliset opiskelijat kaupungissa muuten kuin palvelujen kuluttajina?

Haasteellinen vuosi LAB-ammattikorkeakoulussa lähenee loppuaan. Nuoria valmistuu jouluna hyvin epävarmaan tulevaisuuteen, kun yritykset supistavat toimintojaan. Lukukausimaksuvelvolliset kansainväliset opiskelijat valuvat muihin EU-maihin tai pääkaupunkiseudulle, jos maakunta ei nappaa heistä kiinni. Koronaa voi syyttää monesta asiasta, mutta ei kuitenkaan kaikesta.

Yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä on paljon kehitettävää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla. Maakunnassamme on tuhansia kansainvälisiä opiskelijoita ja Lappeenranta mainostaa itseään kansainvälisenä yliopistokaupunkina. Sitä se on, mutta näkyvätkö kansainväliset opiskelijat kaupungissa muuten kuin palvelujen kuluttajina? Ainakaan heitä ei näy alueen yrityksissä. Ei ennen koronaa, eikä nyt.

Ammattikorkeakoulussa tehty kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelukartoitus toi esiin karun faktan, että hotelli- ja ravintola-alan, konetekniikan, sairaanhoidon ja kansainvälisen kaupan koulutusohjelmissa opiskelevat nuoret ovat tehneet harjoittelua viimeisen viiden vuoden aikana ainoastaan 38 eteläkarjalaisessa yrityksessä. Vakiintunutta harjoittelukäytäntöä ei ole kuin sairaanhoitajakoulutuksessa. Tällä hetkellä he eivät pääse harjoitteluun edes maksusta – korona.

Tämän syksyn alumnikyselyn mukaan kansainvälisistä koulutusohjelmista valmistuneista opiskelijoista vain 10 % jää maakuntaan. Halukkuutta olisi jäädä, jos vain alueelta löytyisi työpaikka. Harjoittelujen ja työelämäprojektien kautta opiskelijoille syntyy yritysverkostoja ja yritykset puolestaan pääsevät näkemään, mitä kaikkea nämä nuoret osaavat. He ovat myös kotoutuneet Suomeen jo vähintäänkin kolmen ja puoli vuotta opintojensa kautta.

On asennemuutoksen aika koko maakunnassa nyt kun työperäistä maahanmuuttoa ollaan lisäämässä. Panostusta työelämäyhteistyöhön pitää löytyä myös korkeakouluilta, jotka uusilla koulutusohjelmillaan saavat ulkomaalaisia opiskelijoita maakuntaan, mutta joiden panostus opiskelijoiden integroitumiseen on liian vähäistä. On aika luoda koronan jälkeistä yhteistyötä ja tehdä näistä kansainvälisistä osaajista tulevia eteläkarjalaisia.

Jaana Häkli

lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, TalentHUB-hanke

Imatra