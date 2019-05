Lukijalta: EU pystyy rakentamaan yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka on inhimillinen, mutta myös reilu jäsenvaltioita kohtaan

Suomalaisten myönteinen suhtautuminen Euroopan unioniin on ennätyksellisen korkealla. EU-eron suosio on laskenut niin alhaiseksi, että jopa puolueista kriittisesti jäsenyyteen suhtautuva perussuomalaiset on ilmoittanut, ettei tavoittele Suomen eroa. Tämä vakaa tilanne on hyvä EU:n kehitystyölle ainakin Suomen kannalta.

Koko Euroopan tilanteesta ei voi sanoa samaa. Sekaannusta aiheuttaa tilanne, jossa Italian Matteo Salvini, Ranskan Marine Le Pen ja Puolan Joachim Brudzinski vaikuttavat löytäneen toisensa unionin vastaisessa rintamassa, mikä ei enteile hyvää. Suomen tulee käyttää pian alkava puheenjohtajakautensa vakauden rakentamiseen sekä unionin perusarvojen vahvistamiseen.

Suomessa käydään edelleen vilkasta keskustelua maahanmuutosta. On selvää, että EU kykenee ratkaisemaan suuria haasteita. On nähty, etteivät yksittäisten valtioiden toimet riitä hallitun maahanmuuton toteuttamiseksi Euroopassa. Lisäksi erilaiset käytännöt aiheuttavat vastuun ja kustannusten epäreilua jakautumista. Euroopan unioni pystyy rakentamaan yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka on inhimillinen, mutta myös reilu jäsenvaltioita kohtaan. On väärin, että esimerkiksi Unkari Viktor Orbánin johdolla sysää vastuun ja kustannukset muille valtioille. Tällainen toiminta tulee laittaa kuriin tukia leikkaamalla törkeästi yhteisiä sopimuksia rikkovilta valtioilta.

Ilmastonmuutoksen vastaista taistelua kritisoidaan meillä Suomessa sillä, että olemme niin pieni, ettei valinnoillamme ole merkitystä. Haluan kysyä, että onko EU riittävän suuri yksikkö, jonka toimilla tunnustetaan olevan vaikutusta? EU muodostaa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat. Mielestäni sillä on paljonkin merkitystä, että miten Euroopassa hoidamme energiantuotannon, teollisuuden päästöjen alentamisen, sekä hiilinielujen kasvattamisen. Pienuuden taakse ei voi kukaan enää mennä piiloon.

Pian äänestetään eurovaaleissa. On tärkeää, että Suomesta parlamenttiin menee rohkeasti tulevaisuuteen katsova, yhtenäiseen Eurooppaan ja eurooppalaisiin arvoihin uskova joukko. On tärkeää, että Suomi nähdään jatkossakin luotettavana, ennustettavana ja vakaana jäsenvaltiona, johon voi luottaa. On tärkeää etsiä yhteisiä nimittäjiä sen sijaan, että toistuvasti etsimme eroja ja korostamme niitä. Hyvällä yhteistyöllä saamme jatkossakin nauttia rauhasta ja vakaudesta, joiden tarpeesta unioni toisen maailmansodan jälkeen syntyi.

Juha Huhtala, eurovaaliehdokas (vihr.), Kouvola