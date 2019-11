Lukijalta: Kaikki on nykyään pelkkää keinottelua

Vuosisadat ihminen on keinotellut, mutta tänä päivänä mobiilipyörteitten myötä tyhjästäkin pitää jo maksaa. Nyt on oivallettu, että luonnolla ja sen puhdistamisella voidaan rahastaa. Pelotteilla saadaan jokaisen sisällä katumusliekki palamaan.

Keskusteluohjelmista on tullut poliitikkojen markkinatori, missä hataralla tietämyksellä ja suurella suulla uskotellaan kansalle tutkimattomia fraaseja. On sitten kyse normaalielämästä tai urheilusta, ymmärtämisen vaikeus on tullut jokapäiväiseen elämään.

Yksi kummajainen pulpahti taas pinnalle, "polttoaineiden hiilisisältöön perustuva myyntilupajärjestelmä". Ilmeisesti yksi tapa nostaa polttoaineiden hintaa. Yksi keppihevonen lisää kohti "puhtaampaa huomista". Hyvin vähän on lopulta tietoa, jos bensiiniautoista siirryttäisiin kokonaan sähköisiin. Siirtyvätkö rasitteet sitten sähköntuotantoon?

Eräs poliitikko ilmaisi näkemyksensä toteamalla, että "jos kyseinen toimenpide rasittaa huonompiosaisia, pitää kehittää uusia tukimuotoja". Herää kysymys, millä rahalla?

Toinen kummajainen on tämä luonnonmukaisuuden muuttamishalu. Norppien suojelu on tärkeä asia, mutta monelle luontoihmiselle se tuntuu välillä olevan ainut asia tässä maailmassa ja muu ympäristö unohtuu. Moni suomalainen yksin elävä sairas tai vanhus tulevanakin talvena viimeisillä voimillaan työntää kotipihallaan lumikolaa ja taaperruksen ohessa miettii, että olisipa norppa.

Mitä tähän kaikkien rakastamaan urheiluun tulee, ainut tulostavoite on vain raha. Hupaisaa, kun ensimmäisenä kerrotaan usein sopimuksen hinta ja mitä henkilö ansaitsee. Penkkiurheilija ei siitä bonuksia saa. Ja kun maksumiehiä tarvitaan, sarjat laajenevat, pelimatkat pitenevät ja matkustus lisääntyy. Kaikennäköisillä lisäpeleillä väitetään lisättävän jännitystä. Totuus kuitenkin on että keinotekoisuus vie innostuksen.

Britit ovat vanhoillisia ja ilmeisesti juuri siksi heidän jalkapallosarjojaan ei ole koskaan muokattu, koska normaalisarjat kertovat vain totuuden. Ei ole keinotekoisia lisäpelejä.

Kaikkein ironista tässä kaupallisuuden pöhinässä on, kun kehdataan korostaa luonnon ehdoilla toimimista, kuitenkaan vähät välittämättä, kunhan vain kassavirrat valuvat laariin. Ehkä se aito luonnonpuhdistus alkaa vain tinkimällä jokapäiväisistä tarpeista. Lista, jos sen uskaltaa kukin itselleen laatia, saattaa olla yllättävän pitkä.

Matti Sihvonen, Lappeenranta