Lukijalta: Raskaan liikenteen vinjettimaksu etenee vihdoin

Raskaan liikenteen käyttömaksu eli niin sanottu vinjetti etenee vihdoin. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan veroluonteista vinjettimaksua alettaisiin periä vuoden 2021 alusta lähtien. Ei kyllä vuottakaan liian aikaisin. Vinjettimaksua on odotettu ja toivottu vuosikausia; mielestäni maksu olisi pitänyt ottaa käyttöön jo ainakin kymmenen vuotta sitten.

Keskusta on ajanut aloitetta pitkään ja vihdoin esityksen mukaisesti ulkomailta tuleva raskasliikenne saadaan maksamaan suomalaisen tiestön käytöstä sekä osallistumaan sen kunnossapidon rahoitukseen. Meillä Kaakkois-Suomessa on nähty erityisen hyvin se tilanne, että isot ulkomaiset rekat ja muu raskas liikenne ajavat ja kuluttavat teitä ilman, että edes tankkaavat Suomessa tai osallistuvat muuten teiden ylläpitoon. Tiestö kuluu ja kulut jäävät kokonaan suomalaisten maksettaviksi. Vastaava tilanne on muuallakin Suomessa satamista ja rajoilta tulevan liikenteen takia, aina Hangosta Enontekiölle ja Turusta Tornioon. Suomalainen raskasliikenne maksaa jo ulkomailla käyttömaksuja, joten on oikein, että ulkomainen liikenne maksaa Suomessa.

Käyttömaksu kannettaisiin eräin poikkeuksin sekä suomalaisista että ulkomaisista yli 12 tonnia painavista ajoneuvoista. Suomalaisen raskaan liikenteen kulut eivät nouse uudistuksen takia, sillä tienkäyttöveron palauttaminen tapahtuisi vastaavasti käyttövoimaveron alentamisella.

Valtiovarainministeriö on vihdoin ryhtynyt ajamaan tätä vastustamaansa uudistusta, jota liikennepuolella on esitetty jo pitkään. Toivottavasti uudistus saadaan nyt läpi ja vaikka nopeamminkin voimaan, jos vain on mahdollista.

Ari Torniainen, kansanedustaja (kesk.), liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen