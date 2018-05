Lukijalta: Holtitonta rahanjakoa EU:lle

Euroopan Unionin maksuosuuksia ja myöntäviä tukia ollaan parasta aikaa tarkistamassa. EU on ilmoittanut merkittävistä leikkauksista tukiin, joita Etelä-Karjalaan on aikaisemmin saatu. Rajayhteistyö, maataloustuki ja koheesiorahat ovat merkittävästi vähenemässä maakunnassamme. Hämmentävää on se, että EU on ilmoittanut, kuinka monta prosenttia eri tuet vähenevät, mutta ei sitä, mistä summasta vähennys lasketaan.