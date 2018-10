Lukijalta: Jos monitoimihalli toteutuu, tyhjenee myös Kauppakatu

Anne Kotiharju on artikkelissaan (ES 17.10.) melko selkeästi paljastanut sen, kuinka paljon mahdollinen monitoimihalli Lappeenkadun päälle aiheuttaisi muutoksia kaupunkirakenteessa Kauppatorin etelä- ja länsipuolisella alueella. Taloja pitäisi purkaa, katuja siirtää, uusia kiertoliittymiä rakentaa ja niin edelleen. Nämä kaikki toimenpiteet maksavat tuhottomasti ja ne maksatetaan veronmaksajilla – olivatpa nämä Saipan kannattajia tai eivät. Nämäkin kustannukset on huolella selvitettävä ennen asian viemistä valtuustoon. Nythän on jo paljastunut, että tässä hankkeessa ei alun perinkään ole haluttu paljastaa kaikkia todellisia kustannuksia.

Hyvää oli se, että sana ”mittakaava” esiintyi artikkelissa. Tosin on todettava, että maailman paraskaan suunnittelu ei korjaa tämän hankkeen mittakaavavirhettä. Suunnitelma on kuin ylioppilasessee, joka ei vastaa otsikkoa – improbatur.

Jos monitoimihalli toteutuu, tyhjenee myös Kauppakatu.

Ehkä kaikkein tärkein asia löytyy kuitenkin rivien välistä. Ison Kristiinan laajennus tyhjensi Valtakadun kutakuinkin tarkoin kaikista elämän merkeistä. Jos monitoimihalli toteutuu, tyhjenee myös Kauppakatu. Kaupunki on yrittänyt varsin huonolla menestyksellä löytää elämää Valtakadulle ja Marian aukiolle. Edes ajoneuvoliikennettä Valtakadulle ei ole saatu aikaiseksi, vaikka yrittäjät ovat sitä hyvin perustein vaatineet. Kaupunki toteaa vain, että ”tilat on otettava haltuun”. Uuden hallin sijasta pitäisi kaupungin keskittyä näiden tehtyjen virheiden korjaamiseen.

On sulaa hulluutta luulla, että ”keskusta-areenalla kaupunki erottuisi positiivisesti muista”. Pikemminkin päinvastoin. Kukaan tervejärkinen ihminen ei omissa raha-asioissaan toimisi näin huolettomasti luottaen kaiken maailman haihatteluihin. Toivottavasti tyhmyys ei tiivisty joukossa?

Nyt tarvitaan ammattitaitoa ja tervettä järkeä!

Klaus Pelkonen, Lappeenranta